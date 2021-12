Jennifer Lawrence: "La scena con Leonardo DiCaprio e Chalamet è stata la più fastidiosa della mia vita"

Jennifer Lawrence ha recentemente definito una scena di Don't Look Up con Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet come la 'più fastidiosa della sua vita'.

Jennifer Lawrence, durante l'ultimo episodio del The Late Show With Stephen Colbert, ha parlato del suo nuovo film, Don't Look Up, di Leonardo DiCaprio, di Timothée Chalamet e di come abbia dovuto lottare al fine di superare le sue frustrazioni a causa dei suoi co-protagonisti.

Durante la conversazione, Colbert ha chiesto alla Lawrence di parlare di una scena in particolare, quella che si svolge all'interno di un'autoin compagnia di DiCaprio e Chalamet. A quanto pare, quel giorno l'attrice non si è divertita affatto con i suoi celeberrimi colleghi.

"È stata la scena più fastidiosa della mia vita", ha ricordato la star. "Mi hanno fatto impazzire quel giorno. Non so quale fosse il motivo. Timothée era semplicemente entusiasta di essere uscito fuori di casa. Penso che fosse tipo la sua prima scena. E Leo aveva scelto la canzone che stavamo ascoltando in macchina ed era tipo... sai, parlava di, bla, bla, bla. Ricordo solo di aver passato una pessima giornata, era l'inferno."

Dopo la pausa presa nel 2018, durante una recente intervista rilasciata per Vanity Fair, Jennifer Lawrence ha spiegato il motivo del suo temporaneo ritiro dalle scene: "Penso semplicemente che tutti si fossero profondamente stufati di me, di vedermi. Persino io mi ero stufata di me".