Papa Francesco: Leonardo DiCaprio, Whoopi Goldberg, Russell Crowe e le altre reazioni alla notizia della morte

Whoopi Goldberg, Russell Crowe e diverse altre star di Hollywood hanno reso omaggio a Papa Francesco nelle ore successive alla sua scomparsa. Il leader della Chiesa cattolica è deceduto ieri mattina come confermato dal Vaticano.

L'annuncio è stato dato davanti ai microfoni ieri mattina dal camerlengo Kevin Farrell, che dal momento della scomparsa del pontefice ha dato il via all'iter che culminerà con il nuovo conclave per eleggere il successore di Bergoglio.

Hollywood saluta Papa Francesco poche ore dopo la sua scomparsa

Whoopi Goldberg aveva incontrato il papa nel 2023:"Era il più vicino, da molto tempo, a ricordarci che l'amore di Cristo abbraccia credenti e non credenti. Mi ricordava Papa Giovanni XXIII, che rendeva la fede reale. Buon viaggio Papa Francesco, con il tuo amore per l'umanità e il tuo sorriso".

Leonardo DiCaprio ha ricordato il suo impegno per ricordare le conseguenze del cambiamento climatico:"Papa Francesco è stato un leader trasformativo - non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per la riforma ambientale e l'attivismo" ha scritto, citando l'enciclica del 2015 Laudato Si' "Questo potente documento è stato un grido d'allarme per un cambiamento radicale nel modo in cui ci relazioniamo con il pianeta. Sottolineando l'interconnessione di tutta la vita, Papa Francesco ha esortato individui, comunità, istituzioni e leader mondiali a unirsi per prendersi cura della nostra casa comune. Le sue parole hanno contribuito a creare slancio prima della conferenza COP21 del 2015, favorendo la nascita dell'Accordo di Parigi".

La star di Titanic ha concluso:"Papa Francesco è stato uno dei leader spirituali più straordinari del nostro tempo. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni di ambientalisti in tutto il mondo. Riposi in pace".

Il ricordo di Papa Francesco di Russell Crowe e Antonio Banderas

Tra le varie star che hanno reso omaggio al papa, anche il protagonista de Il gladiatore Russell Crowe:"Una giornata bellissima a Roma ma triste per i fedeli. RIP Francesco".

Anche Antonio Banderas ha scritto un pensiero per Bergoglio:"È morto Papa Francesco, un uomo che, a capo della Chiesa cattolica, ha mostrato gentilezza, amore e misericordia per i più bisognosi".

Diverse istituzioni e capi di stato hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del pontefice, dal vicepresidente americano JD Vance, che l'aveva incontrato pochi giorni fa, a Donald Trump, Joe Biden, Barack e Michelle Obama, re Carlo e la regina Camilla del Regno Unito, e il presidente francese Emmanuel Macron.