Donnie Darko: clip esclusiva dai contenuti extra del nuovo cofanetto blu-ray e DVD

Donnie Darko ritorna in blu-ray e DVD con un cofanetto da collezione Koch Media e, in esclusiva per Movieplayer.it, ecco una clip in esclusiva dai contenuti extra.

Donnie Darko ritorna in blu-ray e DVD con un cofanetto da collezione in edizione limitata, grazie a Koch Media, e Movieplayer.it vi mostra una clip in esclusiva tratta dai contenuti extra che svelano nuove curiosità e dettagli del cult diretto da Richard Kelly.

Il video è tratto dal documentario Deus ex Machina: La filosofia di Donnie Darko e mostra il filmmaker che spiega che si trattava della sua prima sceneggiatura, si accenna alle sue tante fonti di ispirazione che l'hanno portato a ideare la storia del protagonista, non priva di alcuni elementi legati alla sua vita personale, e si racconta l'impatto avuto dal progetto sulla sua carriera.

La versione di Donnie Darko messa in vendita da Midnight Factory contiene numerosi contenuti extra oltre a presentare per la prima volta la Director's Cut e la versione cinematografica restaurate in alta definizione dai materiali originali.

Il film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2004, ha contribuito a lanciare definitivamente la carriera di Jake Gyllenhaal e nel cast ha anche Drew Barrymore, Patrick Swayze, Jena Malone, Noah Wyle e Mary McDonnell.

Ecco la lista dei materiali contenuti nel cofanetto che contiene tre dischi e un libro: