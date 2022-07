Donald Trump, Cristin Milioti: "Si è imbucato sul set di The Wolf of Wall Street"

L'attrice Cristin Milioti ha raccontato che Donald Trump si è imbucato sul set del film The Wolf of Wall Street.

Donald Trump aveva visitato a sorpresa il set di The Wolf of Wall Street e Cristin Milioti ha svelato il comportamento avuto dall'ex presidente degli Stati Uniti.

L'attrice, in un'intervista di The Independent, ha raccontato l'aneddoto riguardante il miliardario senza esitare a criticarlo.

Cristin Milioti, ricordando l'esperienza vissuta sul set del film di Martin Scorsese ha raccontato che una delle scene principali è stata girata all'esterno della Trump Tower.

L'attrice, che in The Wolf of Wall Street, ha la parte di Teresa, la prima moglie dell'investitore Jordan Belfort interpretato da Leonardo DiCaprio, ha spiegato: "Donald Trump si è imbucato sul set ed è stato un totale e puro idiota, come sappiamo tutti".

La scena a cui fa riferimento Cristin dovrebbe essere quella in cui Teresa scopre in una limousine suo marito mentre sniffa della cocaina dal petto di Naomi (Margot Robbie), la sua amante, reagendo male, urlando e picchiandolo.

Milioti ha sottolineato: "Abbiamo girato dalle 8 di sera alle 8 di mattina e abbiamo realizzato quella scena più e più volte. Gli ho dato delle sberle per 12 ore. Ho sempre avuto un vero legame nei confronti di quella scena perché puoi vedere questo personaggio, che ha soppresso molte delle sue emozioni, lasciarsi realmente andare".

L'attrice ha infine spiegato che quell'esperienza è stata segnata dalla sua paura di compiere troppi errori mentre lavorava con un maestro del cinema del calibro di Martin Scorsese: "Non ero mai stata su un set così grande. Si è trattata di un'esperienza unica nella vita. Vorrei aver apprezzato di più quel momento ed essermi lasciata andare. Ma se lo avessi fatto avrei perso il controllo. Non penso nemmeno che il mio cervello stesse funzionando".