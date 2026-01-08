Don Matteo 15 da stasera su Rai 1: la trama dei primi episodi, il cast, da quante puntate è composta

Torna Don Matteo, a partire da questo giovedì 8 gennaio in prima serata su Rai 1, e lo fa con la stagione 15, con tanti ospiti e new entry, a partire da Diletta Leotta, e con un mistero da risolvere, nell'arco di molte puntate

Il 2026 di Rai 1 comincia con una delle fiction che non sembrano conoscere crisi, nonostante i cambi al vertice, nonostante la longevità: è Don Matteo 15, che riparte stasera alle 21:30 con Raoul Bova e Nino Frassica impegnati in sempre nuove avventure.

In questa stagione Don Massimo dovrà cimentarsi con il mistero di una sedicenne incinta che ha perso la memoria, ma anche con tanti nuovi personaggi che faranno irruzione nella quotidianità della cittadina umbra. Il ciclo di episodi n°15 infatti vedrà la presenza di moltissime guest star, da Diletta Leotta, che apparirà già nella prima puntata, ad Alessandro Borghese.

Cosa succederà nella prima puntata di Don Matteo 15?

Don Matteo 14, una scena della serie

Nel primo episodio, dal titolo Un angelo caduto dal cielo, in una chiesetta di campagna, don Massimo trova Maria, una ragazza di 16 anni, ferita e priva di sensi. È incinta e, quando riprende conoscenza, non ricorda nulla di quello che è successo né del suo passato. Chi è questa ragazza?

In caserma, intanto, è arrivata Caterina Provvedi, la nuova Marescialla che dovrebbe sostituire Cecchini. Sì, perché a causa di una "piccola" dimenticanza del Capitano, Cecchini rischia di dover andare in pensione.

Nel secondo episodio, Nel ventre della balena, attraverso il giallo di puntata conosciamo Giona, un ragazzo problematico che ha abbandonato la scuola e non ha nessuna intenzione di tornarci. Il Capitano, intanto, non se la passa proprio benissimo: da una parte deve fare i conti con l'ira di Cecchini - che ha scoperto che a breve dovrà abbandonare l'Arma - e dall'altra deve fare i conti con l'arrivo a Spoleto di Mathias, una vecchia conoscenza di Giulia, che sembra essere più di un amico.

Un cast di volti amati e new entry d'eccezione

Tornano naturalmente i protagonisti storici della fiction più longeva di Rai 1, come Nino Frassica, Nathalie Guetta, e torna anche Raoul Bova, nonostante i guai con il gossip estivo sembravano poter mettere in crisi il suo Don Massimo. Arricchito dalla presenza di numerose new entry, come Irene Giancontieri nei panni della nuova Marescialla, ecco il cast della stagione 15 di Don Matteo:

Raoul Bova interpreta Don Massimo

Nino Frassica interpreta il Maresciallo Cecchini

Eugenio Mastrandrea interpreta il Capitano Diego Martini

Federica Sabatini interpreta Giulia Mezzanotte

Nathalie Guetta interpreta Natalina

Francesco Scali interpreta Pippo

Pietro Pulcini interpreta Pietro Ghisoni

Irene Giancontieri interpreta la Marescialla Caterina Provvedi

Ninni Bruschetta interpreta il Vescovo

Fiamma Parente interpreta Maria

Edoardo Miulli interpreta Giona Sandrini

Andrew Howe interpreta Mathias Belli

Tantissime anche le guest star: Diletta Leotta, Max Tortora, Valeria Fabrizi, Tosca D'Aquino, Carolina Benvenga, Alessandro Borghese e Giulio Beranek.

Da quante puntate è composta la stagione 15 di Don Matteo?

Come sempre, Don Matteo farà compagnia al pubblico RAI per diverse settimane. La nuova stagione conta in totale 10 puntate, in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1, disponibili in contemporanea su RaiPlay.

Con la prima puntata in onda in questo 8 gennaio, il finale di stagione è al momento previsto per il 19 marzo, salvo imprevisti. Don Matteo infatti sarà uno dei programmi impattati dalla prossima edizione di Sanremo, che imporrà alla fiction uno stop tra la settima e l'ottava puntata.