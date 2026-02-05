Don Matteo 15, stasera su Rai 1 arriva Suor Costanza! Le anticipazioni del 5 febbraio

Un nuovo appuntamento con Don Matteo 15 è quello che attende il pubblico stasera su Rai 1, a partire dalle 21:30. E sarà una puntata assolutamente speciale, visto il crossover (annunciato la scorsa primavera) con un'altra fiction amatissima di ambientazione "ecclesiastica": Che Dio ci aiuti.

Don Matteo 15: le anticipazioni della puntata in onda giovedì 5 febbraio

Don Matteo 14, una scena della serie

Don Massimo ha una missione particolare: aiutare un amico in grande difficoltà. Una donna, Alba, viene accoltellata. Al suo risveglio accusa Don Giacomo, il parroco di Spello, sostenendo che sia veramente ossessionato da lei. Don Massimo, che conosce bene l'accusato, decide di far luce su una vicenda che non lo convince.

Spaventato, Don Giacomo sparisce e, quando Don Massimo riesce a trovarlo, nei boschi, è ormai troppo tardi: il suo corpo giace in fondo a un dirupo.

Le indagini di Diego portano alla luce anche altro: secondo due parrocchiani, Giacomo avrebbe estorto soldi a un'anziana del posto, ma a quale scopo?

Mentre un audio del parroco ormai defunto, ricevuto da Don Massimo, potrebbe essere stato modificato con l'intelligenza artificiale, la madre racconta agli inquirenti che nel passato di Giacomo c'era stato anche il carcere.

La sua morte è collegata in qualche modo a tutti questi eventi?

Suor Costanza arriva a Spoleto e ad attenderla c'è una scoperta inattesa

Nella puntata in onda stasera è finalmente arrivato il momento tanto atteso dai fan del crossover con Che Dio ci aiuti. Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, giunge infatti a Spoleto per far visita alla nipote Caterina, che lei sa novizia al convento Beata Misericordia. Quello che ancora non sa è che la giovane ha preferito la divisa da carabiniere.

Caterina, dal canto suo, teme che la notizia possa causare un malore alla zia Costanza, ormai parecchio anziana, per questo, con l'aiuto di Cecchini, decide di fingersi ancora novizia.

Quello che però la marescialla ignora è che la zia è praticamente fuggita dal Convento degli Angeli per via di un incidente: a quanto pare ha investito un pedone ed è fuggita.

Dove guardare tutte le puntate di Don Matteo

Raoul Bova e Eugenio Mastrandrea

La quinta puntata di Don Matteo 15 andrà in onda stasera su Rai 1 in prima serata e in contemporanea anche in streaming su RaiPlay.

Sulla piattaforma, oltre a essere disponibili anche gli altri 4 maxi-episodi già trasmessi della nuova stagione, sono inoltre disponibili anche le altre 14 stagioni complete della fiction.

Come sempre, Don Matteo farà compagnia al pubblico RAI per diverse settimane. La nuova stagione conta in totale 10 puntate, in onda ogni giovedì. Il finale di stagione è al momento previsto per il 19 marzo, salvo imprevisti. Don Matteo infatti sarà uno dei programmi impattati dalla prossima edizione di Sanremo, che imporrà alla fiction uno stop tra la settima e l'ottava puntata.