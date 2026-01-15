Don Matteo 15, stasera su Rai 1 la seconda puntata: chi è il misterioso Mathias?

Don Matteo è tornato ancora una volta ad allietare le serate del suo pubblico fedelissimo, che anche una settimana fa, in occasione dell'esordio, l'ha premiato con ascolti oltre le attese: più di 4 milioni di spettatori e il 25% di share.

Stasera su Rai 1 si replica con la seconda puntata, su cui si concentrano aspettative altissime, e non solo sul fronte Auditel. A Spoleto infatti, direttamente dal passato di Giulia, arriverà l'affascinante Mathias.

Don Matteo 15: le anticipazioni di giovedì 15 gennaio

Don Matteo 14, una scena della serie

Si intitola Nel ventre della balena il nuovo episodio della longeva fiction RAI, che vedrà l'ingresso di nuovi personaggi e nuove storie. Come quella di Giona, 16 anni, impiegato alla pompa di benzina di famiglia. Ha deciso di mettere fine prematuramente al suo rapporto travagliato con la scuola, complicato da un disturco da deficit di attenzione e iperattività mai diagnosticato.

Quando Don Massimo lo incontra capisce subito di non voler abbandonare quel ragazzo a un destino buio che sembra già scritto. E proprio grazie al ritorno tra i banchi di scuola, Giona incontrerà Maria, la giovane madre trovata in fin di vita nella prima puntata.

Ma le difficoltà a Spoleto non sono certo finite: il Capitano Martini è costretto ad avere a che fare con un Cecchini a dir pcco furioso e intrattabile da quando ha scoperto di dover andare in pensione.

Il peggio, però, non è ancora arrivato, e si palesa all'improvviso con l'arrivo nella cittadina umbra del misterioso Mathias. Uomo affascinante, è riemerso direttamente da un passato che Giulia pensava di aver messo a tacere per sempre. E che ora bussa invece prepotentemente alla porta, rischiando di travolgere tutto ciò che ha costruito con Diego.

Da quante puntate è composta la stagione 15 di Don Matteo?

Come sempre, Don Matteo farà compagnia al pubblico RAI per diverse settimane. La nuova stagione conta in totale 10 puntate, in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1, disponibili in contemporanea su RaiPlay.

Con la prima puntata in onda in questo 8 gennaio, il finale di stagione è al momento previsto per il 19 marzo, salvo imprevisti. Don Matteo infatti sarà uno dei programmi impattati dalla prossima edizione di Sanremo, che imporrà alla fiction uno stop tra la settima e l'ottava puntata.