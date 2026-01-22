Don Matteo 15 stasera su Rai 1: i genitori di Diego mettono a rischio il fidanzamento?

Continua la corsa inarrestabile di Don Matteo 15, che torna stasera su Rai 1, alle 21:30, con la terza puntata di stagione. Mentre Don Massimo continua ricostruire il passato di Maria, mentre si indaga su un casale andato in fiamme, incombono i preparativi per la festa di fidanzamento di Diego e Giulia.

Don Matteo 15: le anticipazioni del 22 gennaio

Don Matteo 14, una scena della serie

Don Massimo (Raoul Bova) finisce per caso nei pressi di un casolare in fiamme. Intervenuto tempestivamente, il parroco di Spoleto riesce a salvare il giovane Romeo, ma per suo padre la situazione sembra essere da subito più complessa. Bernardo infatti è finito in coma, ma a quanto pare non per l'incendio: qualcuno l'ha colpito alla testa, probabilmente prima di appiccare il fuoco. Chi cerca di ucciderlo?

Cecchini, il Capitano e Don Massimo cominciano quindi a indagare sulla vicenda. Scoprono che la famiglia Riccelli, a cui appartiene il casale, è finita nei guai per colpa dei debiti di Giano, suocero di Bernardo, rovinato a causa delle scommesse.

Fuggito in Brasile per sfuggire ai creditori, Giano è tornato per conoscere il nipote. Indagato per tentato omicidio, l'uomo trova una spalla proprio in Don Massimo, a cui confessa di essere pronto a cambiare. Ma sarà davvero così?

Nel secondo episodio della serata si continua a indagare sul casale dei Riccelli. Don Massimo, Diego, il Maresciallo Cecchini e Caterina Provvedi sono sempre più vicini alla verità, o almeno così credono: la svolta sono davvero delle taniche di benzina ritrovate sul furgone di un allevatore di cavalli? O qualcuno sta provando a depistarli?

A Spoleto arrivano i genitori di Diego per la festa di fidanzamento

Il Capitano non pensa solo al lavoro ultimamente: la festa di fidanzamento con Giulia infatti è sempre più vicina.

Il maresciallo Cecchini pensa di fare cosa gradita invitando anche i genitori di Diego, che vedremo interpretati da due guest star d'eccezione: Tosca D'Aquino e Max Tortora.

Quello che il maresciallo purtroppo non si è chiesto è come mai Diego non abbia invitato direttamente la mamma e il papà. Scopriamo così non soltanto che non corre buon sangue tra il capitano e i genitori, ma anche che, separati da tempo, i due non riescano sostanzialmente a stare nello stesso posto senza insultarsi, provocando parecchio imbarazzo in tutti i presenti.

Deciso a non mostrare quel lato della sua famiglia a Giulia, Diego dà direttive a Caterina e a Cecchini: sua madre e suo padre non dovranno incontrarsi per nessuna ragione al mondo. Peccato che il locale che ospita entrambe le feste risulti essere troppo piccolo.

Dove guardare tutte le puntate di Don Matteo

Raoul Bova e Eugenio Mastrandrea

La terza puntata di Don Matteo 15 andrà in onda stasera su Rai 1 in prima serata e in contemporanea anche in streaming su RaiPlay.

Sulla piattaforma, oltre a essere disponibili anche gli altri 2 maxi-episodi già trasmessi della nuova stagione, sono inoltre disponibili anche le altre 14 stagioni complete della fiction.

Come sempre, Don Matteo farà compagnia al pubblico RAI per diverse settimane. La nuova stagione conta in totale 10 puntate, in onda ogni giovedì. Il finale di stagione è al momento previsto per il 19 marzo, salvo imprevisti. Don Matteo infatti sarà uno dei programmi impattati dalla prossima edizione di Sanremo, che imporrà alla fiction uno stop tra la settima e l'ottava puntata.