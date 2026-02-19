Don Matteo 15: la settima puntata stasera su Rai 1, poi stop per Sanremo 2026

Quello di giovedì 19 febbraio è il settimo appuntamento per Don Matteo 15, che, tra un ospite eccezionale e nuovi litigi tra Diego e Giulia, si prepara a una piccola pausa

Ancora un giovedì in compagnia di Don Matteo 15, in onda stasera su Rai 1 in prima serata con la settima puntata, dopo ancora un ottimo risultato Auditel conquistato una settimana fa.

E quello di questo 19 febbraio sarà anche l'ultimo appuntamento dalle parti di Spoleto prima della pausa forzata della prossima settimana. Come tutti gli altri programmi di access e prime time, infatti, anche le avventure di Don Massimo e compagni dovranno fermarsi per l'arrivo di Sanremo 2026, in onda dal 24 al 28 febbraio.

Le anticipazioni della settima puntata: Mathias è il diavolo tentatore di Giulia

Ospite speciale sarà Alessandro Borghese, che farà tappa a Spoleto con il suo programma televisivo "Cucinare con Amore". L'arrivo dello chef accenderà l'entusiasmo di Natalina e Cecchini, pronti a tutto pur di partecipare alla trasmissione. Anche a inventare una piccola bugia... E sarà proprio quell'espediente a portarli a diventare veri concorrenti dello show.

Nino però, non si accontenterà della sua partecipazione e deciderà di coinvolgere anche Giulia e Diego: il maresciallo iscriverà i due innamorati di nascosto al contest, convinto che cucinare insieme possa aiutarli a chiarirsi e magari a riavvicinarsi.

In effetti, almeno all'inizio, il suo piano sembrerà funzionare: tra fornelli e ricette, il Capitano e la Mezzanotte ritroveranno una certa complicità.

La situazione però è destinata a precipitare molto presto perchè l'intervento di Mathias spezzerà l'equilibrio faticosamente raggiunto. L'uomo infatti spronerà Giulia a trasferirsi a Milano per inseguire nuove opportunità. Le sue parole riaccenderanno le insicurezze della giovane, ma anche quelle di Diego, che faticherà a dirle la verità: ha solo una gran paura di perderla.

Dove guardare tutte le puntate di Don Matteo

La settima puntata di Don Matteo 15 andrà in onda stasera su Rai 1 in prima serata e in contemporanea anche in streaming su RaiPlay.

Sulla piattaforma, oltre a essere disponibili anche gli altri 6 maxi-episodi già trasmessi della nuova stagione, sono inoltre disponibili anche le altre 14 stagioni complete della fiction.

Come sempre, Don Matteo farà compagnia al pubblico RAI per diverse settimane. La nuova stagione conta in totale 10 puntate, in onda ogni giovedì. Il finale di stagione è al momento previsto per il 19 marzo, salvo imprevisti. Don Matteo, come già detto, sarà uno dei programmi impattati dalla prossima edizione di Sanremo, che imporrà alla fiction uno stop la prossima settimana.