Don Matteo 15: paura per Natalina nelle anticipazioni della quarta puntata, stasera su Rai 1

Don Matteo 15 torna anche stasera con una nuova puntata che si muove tra i segreti della canonica e un amore ossessivo che coinvolge Cecchini. Ma è soprattutto Natalina a far preoccupare tutti. Le anticipazioni.

Come ogni giovedì ecco puntuale una nuova puntata di Don Matteo 15, stasera su Rai 1 in prima serata dalle 21.30 circa. La situazione in canonica è movimentata e Don Massimo ha diverse cose a cui pensare, soprattutto è Natalina a mettere in agitazione un po' tutti con un malore improvviso.

Anche in caserma le cose non sono tranquille e tra il Capitano Martini e la fidanzata Giulia ci si mette di mezzo un amore ossessivo e un ex un po' ingombrante. Cecchini, come sempre, ci metterà del suo per complicare le cose. Vediamo cosa ci attende nella quarta puntata in onda stasera: le anticipazioni.

Don Matteo 15, dove eravamo rimasti

Il Capitano Martini

Negli ultimi episodi la fiction con Raoul Bova ha spostato sempre di più il baricentro sulle relazioni personali, senza però rinunciare alla componente investigativa che è ciò che ha fatto appassionare milioni di italiani a Don Matteo in questi lunghi anni.

Il Capitano Diego Martini e Giulia hanno finalmente ufficializzato il loro legame dopo diverse incomprensioni, silenzi e qualche verità arrivata in ritardo, ritrovando una serenità che sembrava finalmente stabile (ma durerà?). Nel frattempo Don Massimo ha iniziato a muoversi con cautela sul passato di Maria, la giovane madre arrivata in canonica con una storia ancora tutta da ricostruire e capire. Un equilibrio solo apparente, che la nuova puntata è pronta a mettere alla prova.

Le anticipazioni della puntata di stasera su Rai 1

Don Matteo 15

La quarta puntata di Don Matteo 15 in onda questa sera alle 21.30 su Rai 1, dal titolo L'errore, mette subito in moto una serie di situazioni destinate a complicarsi in breve tempo. Al centro c'è ancora una volta il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) che, nel tentativo di rimediare a una scelta fatta con leggerezza, finisce per innescare una catena di equivoci che come sempre sfuggono di mano. Le conseguenze ricadono soprattutto su Diego Martini, alle prese con l'insistenza di Andrea, una donna che dichiara apertamente di essere innamorata di lui e che, da semplice presenza curiosa, diventa rapidamente motivo di tensione.

Sul fronte sentimentale pesa anche la decisione di Giulia di trasferirsi temporaneamente a Milano insieme all'ex Mathias, con l'obiettivo di costruirsi un futuro nel mondo della moda. Una scelta che mette alla prova il rapporto con il il Capitano, sempre più combattuto tra fiducia e gelosia, mentre il matrimonio sembra improvvisamente meno solido di quanto apparisse.

In canonica, intanto, arriva una donna che sostiene di essere la madre di Maria. La ragazza, desiderosa di dare finalmente un volto al proprio passato, la accoglie con entusiasmo, ma Don Massimo resta prudente e avverte che qualcosa non torna. I suoi sospetti aprono nuovi interrogativi su una storia ancora tutta da chiarire.

Il momento più delicato dell'episodio arriva nel finale, quando Natalina si sente improvvisamente male e viene ricoverata d'urgenza in ospedale. Un evento che cambia il tono della serata preoccupa tutti sia nella fiction che chi segue da casa: Don Massimo è deciso a restarle accanto e l'intera comunità è colta di sorpresa e preoccupazione.

Dove vedere Don Matteo 15

La quarta puntata va in onda questa sera, giovedì 29 gennaio alle ore 21.30 subito dopo la conclusione di Affari Tuoi. Don Matteo torna con l'appuntamento settimanale ogni giovedì fino al 12 marzo 2026 ed è sempre disponibile in streaming su RaiPlay.