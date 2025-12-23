Don Matteo 15, c'è la data di debutto ufficiale: con Raoul Bova arriva su Rai 1 anche Diletta Leotta

La fiction Rai riparte con la quindicesima stagione. Raoul Bova torna di nuovo nei panni di Don Massimo, ma sono tante le new entry e sul banco c'è una questione fondamentale: che fine farà il maresciallo Cecchini?

Don Matteo è pronto a tornare nel prime time di Rai 1. Con la quindicesima stagione, in arrivo da giovedì 8 gennaio 2026, la serie apre un nuovo capitolo della sua lunga storia televisiva, puntando ancora una volta sul format che l'ha resa uno dei prodotti più amati del piccolo schermo. Anche questa volta al crime si mescolano le vicende personali dei protagonisti, su tutti Don Massimo, chiamato ad affrontare sfide che vanno ben oltre l'indagine di turno.

Don Matteo 15, Raoul Bova di nuovo nei panni di Don Massimo

Raoul Bova e Terence Hill

La nuova stagione segna il ritorno di Don Matteo nel suo spazio naturale, il giovedì sera. Nei nuovi episodi il giallo si incrocia con la vita di tutti i giorni, tra indagini serrate e scossoni personali: il tono resta leggero, ma lascia spazio anche a passaggi più intensi. Don Massimo (Raoul Bova), sempre più punto di riferimento per chi gli sta intorno, si troverà spesso a camminare sul confine sottile tra fede, giustizia e responsabilità.

C'è poi una storia che, più delle altre, mette Don Massimo davanti a qualcosa che non si risolve con un verbale e due domande: l'arrivo in canonica di una ragazza segnata da un evento traumatico, con troppi pezzi mancanti e poche persone di cui fidarsi. Il prete si ritrova a seguirne le tracce con pazienza, ma anche con l'istinto di chi sente che sotto la superficie c'è qualcosa di più.

E mentre prova a rimettere insieme i tasselli, finisce per fare i conti con i propri limiti. Perché aiutare qualcuno, a volte, significa esporsi in prima persona.

New entry e ritorni familiari: il cast di Don Matteo 15

Don Matteo 15

Questa volta il ricambio si vede, eccome. Tra le novità più interessanti c'è Caterina Provvedi (Irene Giancontieri), nuova marescialla dei Carabinieri: energica, spiazzante, e con un modo di fare che manda Cecchini fuori giri nel giro di pochi minuti. Con lei in caserma l'aria cambia, e le gag non mancheranno.

In canonica, invece, arriva Maria (Fiamma Parente), la ragazza di cui Don Massimo decide di prendersi cura. La sua presenza è il fulcro di questa nuova stagione e, episodio dopo episodio, costringe tutti a guardare oltre le apparenze.

A dare un'ulteriore scossa ci pensa un ritorno molto familiare per il pubblico Rai: Valeria Fabrizi torna nei panni, amatissimi, di Suor Costanza, direttamente da Che Dio ci aiuti, e porta con sé la nipote interpretata da Diletta Leotta - grande new entry di Don Matteo 15. Una partecipazione speciale, quella di Suor Costanza, che fornisce il crossover perfetto per la serie e che aggiunge quel pizzico di brio in più, senza però rubare la scena alla trama principale.

E poi c'è l'ingresso che promette scintille sul fronte Martini: Max Tortora interpreta il padre del capitano Diego. Un personaggio che non arriva certo in punta di piedi e che rischia di rimettere tutto in discussione, tra questioni familiari irrisolte, imbarazzi da gestire e un nuovo equilibrio da trovare in caserma. Insomma: se pensavate che a Spoleto fosse tutto ormai "sotto controllo", Don Matteo 15 è pronto a smentirvi.

Quale futuro per il maresciallo Cecchini

Nino Frassica è il maresciallo Cecchini

È la domanda che tutti si pongono, perché dopo tutti questi anni il rischio di un "pensionamento" mette in allarme i fan. Anche perché, diciamolo chiaramente: è lui la colonna portante di Don Matteo sin dall'inizio. Immaginare la serie senza il maresciallo Cecchini è semplicemente impensabile.

L'arrivo di Caterina Provvedi, però, mette tutto in subbuglio e fa nascere più di un dubbio. Che direzione prenderà la serie? Per scoprirlo l'appuntamento è l'8 gennaio alle 21.30 circa su Rai 1 e, come sempre, in streaming e on demand su RaiPlay.