Don Matteo 13: la trama della settima puntata, eccezionalmente stasera su Rai1

Don Matteo 13 torna eccezionalmente stasera su Rai1 alle 21:25 con la nuova puntata, dopo aver lasciato spazio in palinsesto, lo scorso giovedì, alla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022.

Come anticipa la trama della settima puntata, adesso che la sua relazione con Marco non è più un segreto, Valentina è felicissima di organizzare uscite e avventure con il suo fidanzato. Ma la loro differenza di età comincia a farsi sentire: Nardi cerca di non farlo vedere a Valentina ma in realtà fatica a tenere il passo. Ne parla con Anna che, pur mostrandosi sua amica, potrebbe sfruttare questa situazione a suo vantaggio. Cecchini passa, invece, le sue giornate nel pieno dell'angoscia: il Maresciallo si è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri.

L'episodio in onda stasera - disponibile anche in streaming su RaiPlay - è interpretato da Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Francesco Scali e Pamela Villoresi.

L'appuntamento con Don Matteo raddoppierà sia in questa sia nella prossima settimana: oltre alla puntata del martedì, infatti, andrà regolarmente in onda anche quella del giovedì, con finale di stagione già fissato per il prossimo 26 maggio.