Don Matteo 13, Giancarlo Magalli entra nel cast: ecco quale sarà il suo ruolo

Don Matteo 13 si arricchisce di un nome assai noto del piccolo schermo: Giancarlo Magalli è entrato a far parte del cast della nuova stagione, come ha rivelato Raoul Bova in un'intervista con TV Sorrisi e Canzoni.

Terence Hill, dopo oltre 20 anni, ha passato il testimone a un nuovo protagonista, Raoul Bova, nei panni di don Massimo, e sarà proprio lui a portare nella serie tv nuovi personaggi. In primis un vescovo, una sorta di guida spirituale, che sarà interpretato proprio da Giancarlo Magalli.

"Don Massimo un cognome ce l'ha, si chiama Mezzanotte. Deve imparare a fare il parroco, a stare con la gente. E anche a fare l'investigatore, che non è proprio il primo pensiero quando arriva a Spoleto" ha spiegato Bova. "Tanto Don Matteo era sicuro di sé, tanto lui è pieno di dubbi che affronta parlandone con il suo vescovo".

Per Magalli, che dopo anni ha lasciato la conduzione de I Fatti Vostri nelle mani di Salvo Sottile e Anna Falchi, questo ruolo rappresenta in qualche modo una seconda possibilità. Due anni fa, ospite del programma Non disturbare, il conduttore aveva rivelato: "Don Matteo è un rimpianto. Rifiutai perché non me la sentivo di stare otto mesi a Gubbio lontano da casa, allora avevo una famiglia e non volevo rinunciare a mia moglie e mia figlia. Di questo non sono affatto pentito".

La nuova stagione di Don Matteo arriverà su Rai1 nel 2022, Terence Hill farà compagnia al pubblico fino alla puntata 4, da lì in poi il suo posto sarà occupato da Raoul Bova.