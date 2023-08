Dogman ottiene il via libera da SAG-AFTRA: il cast potrà promuovere il film ai festival

Il film Dogman diretto da Luc Besson ha ottenuto il via libera da parte di SAG-AFTRA a proseguire con la promozione nonostante lo sciopero in corso.

L'accordo raggiunto permetterà quindi alle star di presenziare agli eventi come la Mostra del Cinema di Venezia o il Toronto Film Festival.

La possibile presenza delle star

Attualmente i distributori e i produttori di DogMan non hanno svelato quali membri del cast - che comprende Caleb Landry Jones, Christopher Denham e Marisa Berenson - parteciperanno alle première.

La possibilità di promuovere il lungometraggio è stata data grazie al fatto che si tratta di un progetto finanziato in modo indipendente e, attualmente, non ha degli accordi per la distribuzione con realtà che non hanno approvato le richieste del sindacato.

In precedenza SAG-AFTRA aveva concesso la stessa possibilità anche a The Unknown Country, un film con star Lily Gladstone, che ha potuto così avere una première nel mese di luglio.

I dettagli del film

L'uscita di Dogman è fissata per il 28 settembre 2023 nelle sale italiane.

Al centro della storia troviamo Douglas, un uomo che ha subito una serie di abusi da bambino dal padre violento, venendo anche gettato in mezzo ai cani. Questi però invece di attaccarlo decidono di proteggerlo, diventando suoi alleati. In un viaggio per guarire dai traumi infantili e dalle lesioni fisiche, Douglas cerca di trovare la propria strada, anche se ciò significa andare contro le regole della società, il proprio genere ed esagerare con il suo amore per i cani.

Besson mancava all'appuntamento con la regia da Anna, uscito nelle sale nel 2019 (in Italia era arrivato direttamente su Prime Video nel 2021). Prima ancora era reduce dal pesante flop di Valerian e la città dei mille pianeti.