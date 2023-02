DogMan: rinviata l'uscita del nuovo film di Luc Besson

Sembra proprio che la data di uscita di DogMan, il nuovo film di Luc Besson con Caleb Landry Jones, sia slittata all'autunno di quest'anno, dopo essere stata inizialmente programmata in Francia per il 19 aprile.

La notizia è stata riportata in esclusiva da Variety, anticipando che i distributori stanno puntando a un lancio nel circuito dei festival. Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova fatica del regista? Per adesso sappiamo che sarà ben diverso dalla sua ultima pellicola.

Dopo aver ottenuto importanti accordi di distribuzione all'EFM (European Film Market), DogMan di Luc Besson è stato spostato ad autunno 2023, così da consentire ai distributori di preparare un'uscita globale coordinata, dopo il lancio in un festival di prima categoria.

Al centro della storia troviamo Caleb Landry Jones nel ruolo di Douglas, un uomo che ha subito una serie di abusi da bambino dal padre violento, venendo anche gettato in mezzo ai cani. Questi però invece attaccarlo decidono di proteggerlo diventando suoi alleati. In un viaggio per guarire dai traumi infantili e dalle lesioni fisiche, Douglas cerca di trovare la propria strada, anche se ciò significa andare contro le regole della società, il proprio genere ed esagerare con il suo amore per i cani.

Luc Besson alla Festa di Roma: "Un taxi volante era il mio modo per fuggire dalla realtà"

Kinology ha proiettato DogMan per acquirenti selezionati allo European Film Market e ha attratto distributori affermati da tutto il mondo (Lucky Red per conto dell'Italia).