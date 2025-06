Doctor Who: svelato perché Ncuti Gatwa ha detto addio alla serie dopo la rigenerazione nel finale di stagione

Nel corso degli anni, Doctor Who è stato spesso oggetto di fughe di notizie, anche se questo è forse inevitabile per qualsiasi serie con una fanbase così devota.

Nel caso della seconda stagione recentemente conclusasi, un misterioso insider conosciuto solo come "Andrew" ha condiviso alcune informazioni su ogni genere di argomento: da Susan al Rani, alla rigenerazione del Quindicesimo Dottore e persino al debutto a sorpresa di Billie Piper come possibile Sedicesimo Dottore.

L'addio di Ncuti Gatwa da Doctor Who ha scioccato molti fan; la star di Barbie e Sex Education è stata protagonista solo di due speciali natalizi e di un totale di sedici puntate dopo la sua introduzione nei momenti finali dell'ultimo episodio del 60° anniversario.

Perché Ncuti Gatwa ha lasciato il ruolo di Dottore

Doctor Who, speciale natalizio 2024

Nei primi otto capitoli dell'ultimo revival scritto da Russell T Davies, gli impegni hollywoodiani dell'attore hanno fatto sì che il suo ruolo fosse notevolmente ridotto in alcuni episodi. Di conseguenza, è difficile scrollarsi di dosso la sensazione che non sia mai riuscito a mostrare tutto il suo potenziale nei panni del Dottore.

Doctor Who 14: il quattordicesimo dottore

Come è stato riportato per la prima volta da SFFGazette.com, tale "Andrew" ha fornito alcune informazioni su ciò che ha portato all'abbandono di Gatwa della longeva e acclamata serie fantascientifica.

"Ha deciso di abbandonare la nave quando è diventato chiaro che la Disney non avrebbe rinnovato a breve, e non voleva rimanere legato a Dottor Who in un momento in cui la produzione della terza stagione, se mai ci sarà, è ancora ben lontana dall'essere confermata", ha spiegato l'insider. "Per questo motivo hanno girato la sua rigenerazione all'inizio dell'anno. Se la prima stagione di Ncuti fosse stata un tale successo di ascolti, la Disney lo avrebbe blindato per la terza stagione molto prima".