Doctor Who, addio Ncuti Gatwa: l'identità del Sedicesimo Dottore svelata da un rumor?

Quando la BBC ha annunciato la partnership con Disney con l'arrivo di Doctor Who su Disney+, la speranza era che la longeva serie fantascientifica raggiungesse un pubblico molto più ampio. Una piattaforma più grande significava un aumento significativo del budget, con l'idea di mettere la serie allo stesso livello di successi come The Mandalorian e Loki, per esempio.

Sfortunatamente, il ritorno di Russell T Davies come showrunner non ha ricevuto l'effetto sperato per quanto riguarda i fan di lunga data (in gran parte a causa di trame percepite come "woke"), mentre il pubblico generalista semplicemente non ha abbracciato Doctor Who. Questo è evidente dagli ascolti.

Nuove voci di corridoio, quindi, indicano che la Disney si separerà dalla BBC una volta terminata la seconda stagione, il che significa che sarà la sola emittente britannica a continuare a finanziare e produrre la serie. Se ciò accadrà, il risultato sarà inevitabilmente un budget inferiore e, secondo quanto riportato da più fonti, un nuovo Dottore.

Chi sarà il Sedicesimo Dottore della serie? Spunta il primo nome

Doctor Who, speciale natalizio 2024

Questo perché, secondo gli ultimi rumor, Ncuti Gatwa avrebbe già girato la sua scena di rigenerazione, con l'attore che dirà addio al ruolo di protagonista in Doctor Who per concentrarsi sulla sua carriera a Hollywood. Come riportato in precedenza su SFFGazette.com, i social media si stanno scatenando su una voce in particolare che suggerisce che Billie Piper sia stata scritturata come Sedicesimo Dottore.

Doctor Who: Christopher Eccleston e Billie Piper in una foto promozionale

Come sicuramente ricorderete, Piper ha interpretato Rose Tyler durante il reboot originale di Davies nei primi anni 2000. Lei e il Dottore si innamorarono e alla fine si stabilirono in una realtà alternativa, dove Rose fu raggiunta dal "Dottore della Meta-Crisi" umano. Il Dottore che indossa il volto di Rose sarebbe molto strano, soprattutto perché la bi-generazione del personaggio significa che il Quattordicesimo Dottore (che aveva l'aspetto di David Tennant) è ancora in circolazione.

Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco c'è un'immagine che sta circolando e che si suppone provenga da un'e-mail di Disney+ inviata agli abbonati in Spagna. Secondo quanto riportato, mostra gli occhi di Piper che brillano di energia di rigenerazione. Staremo a vedere, ma questo sembra proprio il tipo di colpo di scena che Davies avrebbe voluto dare, a prescindere dalla sua intenzione di continuare a supervisionare la serie.