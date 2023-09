Doctor Who, una star di Harry Potter nel cast degli speciali del 60esimo anniversario

Da Harry Potter a Doctor Who (e viceversa) il passo è sempre stato breve, e pare che lo sarà ancora una volta, dato che un'altra star del celebre franchise cinematografico si sia unita al cast deli speciali del 60esimo anniversario della serie BBC.

Tutti a lezione di Erbologia

Secondo quanto riportato anche da Comicbook, infatti, l'attrice Miriam Margolyes (che in Harry Potter interpretava la professoressa di Erbologia e capo di Tassorosso Pomona Sprite/Sprout) dovrebbe avere un ruolo piuttosto importante negli speciali per il 60esimo anniversario di Doctor Who.

Miriam Margolyes e il regista Chris Columbus sul set del film Harry Potter e la Camera dei Segreti

"Sono sollevata di essere riuscita ad avere un ruolo in Doctor Who prima di morire!" avrebbe dichiarati l'attrice "Con gli sci-fi non si sa mai... Grazie per aver reso questa donna davvero felice!".

Il 60esimo anniversario di Doctor Who

Prima di passare il testimone al Quindicesimo Dottore Ncuti Gatwa, David Tennant tornerà a interpretare ancora una volta il protagonista della serie (questa volta nei panni del Quattordicesimo Dottore) in occasione dei tre speciali per i 60 anni di Doctor Who.

Gli speciali vedranno non solo il ritorno di Tennant, ma anche quello di Catherine Tate nei panni di Donna Noble, e l'aggiunta di Neil Patrick Harris nel ruolo del misterioso villain degli episodi.