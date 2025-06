Doctor Who, che sta succedendo? BBC cerca altri partner e intanto pensa a una serie animata

Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Doctor Who, ma sembra sempre più probabile che la Disney non rinnoverà la collaborazione con BBC. La partnership doveva rendere la serie fantascientifica mainstream, invece, gli ascolti hanno continuato a calare e le recensioni dell'ultimo revival sono state tiepide.

Il ritorno dello showrunner Russell T Davies alla fine non è stato il successo che la maggior parte dei fan si aspettava. Ncuti Gatwa ha lasciato la serie dopo due stagioni e la terza stagione non è ancora stata annunciata, nonostante il finale divisivo con il ritorno in scena di Billie Piper.

Secondo una fonte affidabile rilanciata da SFFGazette.com, la BBC è attualmente in trattative avanzate con un potenziale nuovo partner dopo il fallimento dell'accordo con Disney+.

Doctor Who verso un target più adulto? Gli ostacoli alle trattative

Doctor Who, speciale natalizio 2024

Si dice che questo partner, ancora senza nome, voglia un maggiore controllo creativo e che la serie "si prenda più sul serio". In questo modo, la serie si concentrerebbe su un pubblico più adulto, e non su quello al di sotto dei 12 anni.

Doctor Who, speciale natalizio 2024

Davies si è sempre opposto fermamente all'idea e vorrebbe continuare a mantenere lo stesso tono divertente, frivolo e adatto ai bambini e alle famiglie, cosa che considera la chiave del successo decennale di Doctor Who.

Sebbene la BBC sostenga la visione di Davies per Doctor Who, l'emittente ha bisogno di un importante partner finanziario e potrebbe essere influenzata dal fatto che essa spinga per il coinvolgimento di nuovi creativi. Davies è protettivo nei confronti di chi lavora alla serie, ma potrebbe trovarsi ad avere meno controllo creativo su questo fronte.

Doctor Who 14: il quattordicesimo dottore

All'orizzonte anche una serie animata per BBC?

Quello che è certo è che la BBC non rinuncerà a Doctor Who, dato che ha annunciato una nuova serie animata per CBeebies nel Regno Unito. La serie seguirà il Dottore mentre risolve misteri insieme ai suoi compagni e ad altri amici, affrontando una o due sfide sul loro cammino.

Parlando dei piani della BBC per trovare una "società di produzione appassionata" per produrre la serie al Festival Internazionale del Film d'Animazione di Annecy, Patricia Hidalgo, Direttore della programmazione per l'infanzia e l'istruzione, ha dichiarato: "Tutti sono i benvenuti su CBeebies, compreso il Dottore. Questa serie molto amata intrattiene milioni di persone in tutto il mondo, quindi è giusto che il nostro pubblico più giovane possa sperimentare la meraviglia e la magia del Dottore in un formato nuovo di zecca".