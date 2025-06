Doctor Who, secondo Russell T Davies, "non finirà mai"

Russell T Davies, showrunner della serie, ha parlato del futuro di Doctor Who dopo l'addio di Ncuti Gatwa all'iconico ruolo e all'apparizione a sorpresa di Billie Piper nel season finale andato in onda alcune settimane fa.

Lo sceneggiatore ha affrontato la situazione dell'iconica saga televisiva, ancora priva del rinnovo ufficiale da parte di BBC e Disney+.

La spiegazione dello showrunner

Davies, tra le pagine di Doctor Who magazine, ha dichiarato che non sa ancora cosa accadrà alla serie, spiegando che si concederà una pausa dai suoi interventi per la rivista mentre si capirà come procedere. Russell ha ribadito: "Spero ci saranno presto delle notizie".

Lo showrunner ha comunque condiviso il suo ottimismo: "Doctor Who non finirà mai! Ci sono strade che conducono ai potenziali futuri. Abbiamo ancora il mistero di quel finale luminoso e sfolgorante, 'Oh, hello', sì, infatti, ciao Billie!".

I fan sono infatti rimasti in sospeso dopo la rigenerazione del Dottore che ha condotto al ritorno sugli schermi di Billie Piper, che aveva avuto il ruolo di Rose Tyler nello show britannico. L'attrice e la produzione non hanno confermato che sarà lei a interpretare il prossimo Dottore. Billie, nel comunicato ufficiale diramato dopo la messa in onda dell'episodio, ha sottolineato: "Aver avuto l'opportunità di ritornare a bordo del Tardis un'altra volta era semplicemente qualcosa che non potevo rifiutare, ma chi, come, perché e quando... Dovrete aspettare per scoprirlo".

Spinoff e nuovi progetti

I fan di Doctor Who non devono comunque temere di rimanere privi delle avventure ambientate nell'universo del Signore del Tempo mentre si delinea il futuro della serie britannica.

Oltre ai tradizionali progetti come audioserie, fumetti e romanzi, prossimamente arriverà in tv lo spinoff dedicato a UNIT, che avrà tra i suoi protagonisti Russell Tovey e Gugu Mbatha-Raw, oltre a una serie animata per CBeebies destinata ai fan più giovani.