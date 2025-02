Doctor Who a rischio cancellazione per le storie troppo woke? Ncuti Gatwa vicino al licenziamento

La storia serie inglese nell'occhio del ciclone per via delle stroncature delle nuove storyline e per le critiche dei fan che accusano lo show di essere diventato troppo woke, il protagonista starebbe pensando di licenziarsi.

La longevità non è sempre garanzia di apprezzamento. Nonostante il suo passato glorioso, Doctor Who sarebbe oggi a rischio stop per cinque anni dopo la pioggia di critiche per le nuove storyline, accusate di essere troppo woke. Secondo il Sun l'interprete della nuova incarnazione dello storico dottore, Ncuti Gatwa, starebbe addirittura pensando di mollare tutto e licenziarsi dallo show.

"Ncuti non vuole essere legato alla serie ancora a lungo e ha intenzione di trasferirsi a Los Angeles con diversi progetti di Hollywood a sua disposizione" si legge. "Il suo team vede molte reazioni negative da parte dei fan della serie, e non vuole che il ruolo del Dottore ostacoli qualsiasi lavoro futuro. Lo show è stato gestito male negli ultimi anni, ci sono molte persone che ci hanno lavorato per anni e ora vengono messe da parte a causa della leadership mediocre."

Ncuti Gatwa nei panni del quattordicesimo Dottore

Il futuro di Doctor Who a rischio

Per quanto riguarda la parte creativa, il ritorno in Doctor Who dello showrunner Russell T. Davies è stato ampiamente criticato per l'impronta woke delle storie che avrebbe causato critiche e un forte calo degli ascolti.

"La gente ha avvertito che alcuni episodi erano troppo programmatici invece di concentrarsi sul raccontare una storia, ma quelle persone sono state messe a tacere, ignorate" spiega il _Sun, riferendosi agli episodi in cui una trans salva il mondo o alla storia d'amore gay che coinvolge il Dottore e Rogue di Jonathan Groff.

Ncuti Gatwa nello speciale natalizio

Secondo gli insider, BBC starebbe valutando di congelare Doctor Who per almeno cinque anni. Questa non è una sorpresa dopo la rottura dell'accordo con Disney+ dovuta agli ascolti insoddisfacenti.

Il portavoce della BBC ha corretto il tiro del rumor dichiarando al Mirror: "Questa storia non è corretta, Doctor Who non è stato accantonato. Come abbiamo affermato in precedenza, la decisione sulla stagione 3 sarà presa dopo la messa in onda della stagione 2. L'accordo con Disney+ era per 26 episodi - e esattamente la metà di questi deve ancora essere trasmessa. E per quanto riguarda il resto, non commentiamo mai il Dottore e le trame future".