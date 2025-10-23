Doctor Who: Millie Gibson licenziata per il suo comportamento da diva? L'attrice fa chiarezza

Millie Gibson era stata ingaggiata dalla BBC per il ruolo di compagna del Dottore nella prima stagione di Doctor Who con Ncuti Gatwa nel celebre show britannico, ma dopo pochi mesi è stato annunciato il suo licenziamento, con Varada Sethu subentrata come nuova compagna del protagonista.

Prima di essere scritturata per lo show, Gibson si era già fatta un nome nel Regno Unito recitando nella longeva soap opera Coronation Street. Tuttavia, è stata la serie fantascientifica a rappresentare la sua vera grande occasione, soprattutto perché la BBC aveva stretto una partnership con Disney+.

Ciò significava che lo show poteva fare affidamento su un budget più consistente e un pubblico globale in streaming, cosa che ha trasformato di fatto l'attrice in una star mondiale dall'oggi al domani.

Doctor Who: Millie Gibson in The Church on Ruby Road

Millie Gibson è stata davvero licenziata da Doctor Who?

La prima stagione ha ricevuto recensioni contrastanti e ascolti mediocri, e nel giugno 2023 è stata diffusa la notizia che Gibson era stata etichettata come una "diva" dopo aver presumibilmente avuto difficoltà con l'intenso programma di riprese di Doctor Who. Improvvisamente, nel gennaio 2024, è stata licenziata dal ruolo della compagna Ruby Sunday.

A dare peso a queste notizie è stato il fatto che la star di Andor, Varada Sethu, è stata scritturata come nuova compagna del Signore del Tempo nella seconda stagione. Gibson è comunque apparsa in diversi episodi e solo ora è riuscita a rompere il silenzio su quelle affermazioni che la riguardavano.

Parlando con The i News, l'attrice ha dichiarato di essersi trovata in una posizione difficile e di non essere stata in grado di parlare e difendersi. "Non potevo dire: 'È una bugia!', perché mi avrebbero risposto: 'Beh, è uno spoiler'. Era piuttosto difficile difendermi senza rovinare la serie. Pensavo: 'Oh, è terribile perché sembra proprio vero'".

Doctor Who: un'immagine della quattordicesima stagione

Il sostegno di Ncuti Gatwa alla giovane attrice

Gibson, all'epoca adolescente, ha ammesso che leggere così tanti articoli negativi su di sé è stata una sfida. "Oh, è stato terribile. La cosa più frustrante era il numero di persone che mi dicevano: 'Oh, mi dispiace per quello che ti è successo', e io rispondevo: 'Sì, non è successo, ma grazie'".

Il suo collega in Doctor Who, Ncuti Gatwa, ha dovuto affrontare la sua dose di negatività dopo essere stato scelto per interpretare il Dottore, ed è stato di grande conforto per Gibson. "Aveva già vissuto quell'esperienza, e si trattava solo di cercare di ignorarla. Succederà di nuovo, probabilmente per qualcos'altro. Si tratta solo di sorridere e fare ciao con la mano, senza lasciarsi influenzare".