Doctor Who, l’attore Noel Clarke arrestato a Londra? Perquisita la casa dalla polizia metropolitana

La star della longeva serie televisiva sarebbe stata fermata nella capitale britannica e la sua abitazione ha subito una perquisizione dagli agenti.

Noel Clarke, noto per aver recitato in Doctor Who e Kidulthood, avrebbe subito un arresto a Londra secondo quanto riportano The Sun e The Guardian nelle ultime ore.

Clarke sarebbe stato arrestato nella sua casa di famiglia a Kensington nella giornata di giovedì senza specificare però i motivi che hanno portato al suo arresto.

Noel Clarke arrestato a Londra dopo una perquisizione?

In base a quanto riportato dalle testate britanniche, sembra che gli agenti della Metropolitan Police abbiano perquisito l'abitazione di Clarke, sequestrando oggetti tra cui computer portatili e documenti.

Noel Clarke in una scena di Screwed

Sulle pagine del The Sun sono state pubblicate anche le immagini che ritraggono gli agenti mentre portano via dalla casa di Clarke gli oggetti in questione.

I problemi giudiziari di Noel Clarke

L'arresto al quale sarebbe stato sottoposto Noel Clarke seguirebbe la sconfitta dell'attore nella causa di diffamazione intentata contro The Guardian dopo che il quotidiano aveva riportato nel 2021, le accuse di molestie sessuali avanzate da una ventina di donne nei confronti dell'attore. Quest'anno, l'Alta Corte ha stabilito che le accuse di molestie sessuali nei suo confronti erano sostanzialmente vere e per questo motivoi l'attore ha perso la causa contro il giornale britannico.

Clarke ha sempre negato ogni addebito ed è stato condannato a pagare 3 milioni di sterline di spese legali dell'editore del The Guardian dopo aver perso la causa. Da quando sono state pubblicate le accuse nei suoi confronti, Noel Clarke non ha più lavorato in maniera significativa. L'attore è conosciuto dai fan di Doctor Who per aver interpretato Mickey Smith nella serie mentre la sua ultima apparizione sul piccolo schermo nel Regno Unito risale al 2021 in Viewpoint.

Tra le varie produzioni nelle quali Noel Clarke ha lavorato spiccano il film indie di successo Kidulthood, Star Trek Into Darkness e Bulletproof.