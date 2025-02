Doctor Who, Jodie Whittaker ammette le sue ansie: "Temevo di rovinare tutto"

Jodie Whittaker ha ammesso che aveva paura ci fossero conseguenze negative per l'universo di Doctor Who dopo essere stata scelta per il ruolo del Dottore.

Jodie Whittaker ha rivelato quali ansie e paure ha avuto durante il periodo in cui è stata la protagonista di Doctor Who, la serie cult britannica.

L'attrice è stata infatti la prima donna scelta per l'iconico ruolo del Signore del Tempo, ereditando la parte del Dottore da Peter Capaldi.

La pressione emotiva subita da Jodie Whittaker

In occasione di un'intervista rilasciata a The Times, Jodie Whittaker ha ricordato: "Fino a quel momento il Dottore era sempre stato un uomo bianco. Sono degli attori davvero diversi, ma tutti seguivano uno stampo specifico e io no".

Jodie nel ruolo del Dottore

L'ex star di Doctor Who ha quindi aggiunto: "Se Peter Capaldi non fosse stato bravo nella parte del Dottore, quella situazione avrebbe avuto delle conseguenze solo su di lui. Io, invece, avevo la sensazione che se non fossi stata abbastanza brava, avrei fottuto tutto per gli altri attori".

Jodie ha sottolineato che si trattava di un pensiero negativo che non avrebbe dovuto avere: "Penso sarebbe stato completamente inaccettabile se fosse accaduto, ma era quello che provavo".

I commenti negativi alla scelta

Whittaker ha poi sottolineato quale reazione non ha particolarmente apprezzato dopo la notizia che sarebbe stata il nuovo Dottore. L'attrice ha infatti rivelato che alcune persone hanno sostenuto che, essendo una donna, il personaggio non fosse più un modello per i ragazzini: "Non è mai stato messo in discussione che io dovessi prendere ad esempio gli uomini. Quindi è stato affascinante per certi aspetti che alcune persone avessero considerato che le donne non potevano essere dei modelli. Il Dottore è ancora il Dottore. E, inoltre, stavo interpretando un alieno! Il genere non aveva alcun peso".

Jodie ha infine spiegato di essere assolutamente certa che sui social media fossero stati pubblicati commenti negativi nei suoi confronti, ma si è tenuta distante da quei messaggi, evitando così di leggere tweet e post che avrebbero potuto avere un impatto emotivo su di lei.