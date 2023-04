Doctor Who: Jinkx Monsoon di RuPaul’s Drag Race si unisce al cast

Nel cast della nuova stagione di Doctor Who è entrata anche Jinkx Monsoon. L'ingresso nella serie della star di RuPaul's Drag Race è stato dato dallo stesso Russell T. Davies. Jerick Hoffe, questo il nome all'anagrafe della Drag Queen, ha vinto la quinta edizione di RuPaul's Drag Race e la settima edizione di RuPaul's Drag Race All Stars.

Russell T. Davies ha scritto nel comunicato: "In una galassia di comete e supernove, ecco che arriva la stella più grande di tutte. Jinkx Monsoon è in rotta di collisione con il TARDIS e Doctor Who non sarà più lo stesso".

Doctor Who: un ritorno importante e una nuova misteriosa aggiunta al cast

Jinkx Monsoon, commentando il suo arrivo a Doctor Who, ha detto: "Sono onorato, felice e assolutamente entusiasta di entrare nel cast di Doctor Who. Russel T. Davies è un vero visionario, oltre ad essere uno scrittore brillante. Non vedo l'ora di interagire con lui e con il resto della troupe".

Jinkx Monsoon, si unisce alla serie televisiva pochi mesi dopo che Disney+ ha raggiunto un accordo storico per portare i diritti dello spettacolo al di fuori del Regno Unito e dell'Irlanda. Nelle scorse settimane, abbiamo appreso che nella nuova stagione tornerà anche Jemma Redgrave con il suo personaggio Kate Lethbridge-Stewart, leader dell'organizzazione UNITÀ. Al cast si è unito anche Aneurin Barnard nel misterioso ruolo di Roger ap Gwilliam.

Doctor Who: Russell T. Davies anticipa grandi cose per la stagione 14, arrivano primi dettagli sugli spin-off

Il Quindicesimo Dottore sarà interpretato da Ncuti Gatwa, visto nella serie Sex Education. La sua companion sarà Millie Gibson, nei panni di Ruby Sunday.