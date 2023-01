Doctor Who: un ritorno importante e una nuova misteriosa aggiunta al cast

Nella prossima stagione di Doctor Who, la serie di fantascienza più longeva di sempre, un altro volto amato dai fan sembra essere pronto a tornare, mentre un misterioso personaggio di unirà alla serie.

BBC ha condiviso l'interessante aggiornamento sulla composizione del cast dei prossimi episodi via Twitter, pur non condividendo molti dettagli.

Come infatti riportato da ComicBook, Jemma Redgrave tornerà ad indossare i panni di Kate Lethbridge-Stewart. Aneurin Barnard, invece, si unirà al cast della serie della BBC nel misterioso ruolo di Roger ap Gwilliam. La notizia è giunta attraverso un Tweet pubblicato dall'account ufficiale:

La rete non ha rilasciato dettagli sul personaggio di Gwilliam, o su quale sarà il suo ruolo. Entrambi appariranno nella quattordicesima stagione di Doctor Who, che vede Ncuti Gatwadebuttare nei panni del Quindicesimo Dottore e Millie Gibson interpretare la nuova compagna del Dottore, Ruby Sunday.

Jemma Redgrave ha debuttato nel ruolo di Kate Lethbridge-Stewart nell'episodio di Doctor Who "The Power of Three", scritto da Chris Chibnall, ed è tornata nello speciale per il 50° anniversario di intitolato "The Day of the Doctor".

Da quel momento, è apparsa durante il mandato del Dodicesimo e Tredicesimo Dottore, agendo come leader dell'organzzazione UNITÀ.

Kate è la figlia del brigadiere Lethbridge-Stewart, interpretato da Nicholas Courtney, uno dei fondatori dell'UNITA' e uno dei più vecchi alleati del Dottore. Il ruolo di Aneurin Barnard resta avvolto nel mistero.

Doctor Who tornerà nel novembre del 2023 con tre speciali con David Tennant prima d'arrivo della 14esima stagione prevista per il 2024, la prima a essere trasmessa in streaming su Disney+ come parte di un nuovo accordo tra Disney Branded Television e la BBC.