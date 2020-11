Doctor Who: Jim Carrey poteva recitare nel ruolo dell'ottavo Dottore, ecco il motivo del suo rifiuto

Jim Carrey era la prima scelta dei produttori del film di Doctor Who, ma l'attore ha spiegato il motivo per cui ha rinunciato alla parte dell'ottavo Signore del Tempo.

Jim Carrey, negli anni '90, era stato scelto per recitare nel film tratto dalla serie Doctor Who. L'attore, nonostante fosse la prima scelta dei produttori, ha però rinunciato e non ha colto l'occasione di diventare l'ottavo Signore del Tempo.

In un'intervista rilasciata alcuni anni fa, Jim Carrey ha infatti svelato che era stato contattato dai produttori di Doctor Who che stavano lavorando a un film tratto dallo show cult.

L'attore era consapevole di quanto la serie fosse amata e apprezzata e ha ammesso che non si sentiva a proprio agio nell'accettare il ruolo. Jim Carrey non aveva infatti mai visto una puntata e temeva che i fedeli fan del Dottore non sarebbero stati affatto felici nel vederlo interpretare l'iconico personaggio.

Il ruolo rifiutato dalla star di The Mask è poi stato assegnato a Paul McGann, attore britannico conosciuto per i suoi ruoli in I Tre Moschettieri e Vampire Killers.

