Doctor Who: ecco la prima apparizione di Ncuti Gatwa nella serie britannica

Il primo dei tre episodi speciali per il 60° anniversario di Doctor Who debutta oggi sulla BBC e arriverà in streaming domani su Disney+. In streaming è già disponibile la scena in cui si verifica il debutto di Ncuti Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore, che sarà protagonista assoluto nella prossima stagione in arrivo nel 2024.

Il primo speciale di Doctor Who si intitola The Star Beast e sarà disponibile il 25 novembre, il secondo è Wild Blue Yonder e arriverà il 2 dicembre, e il capitolo conclusivo, The Giggle, debutterà in streaming il 9 dicembre.

Nel cast, accanto a David Tennant, Catherine Tate e Neil Patrick Harris, ci saranno Yasmin Finney nel ruolo di Rose Temple-Noble, Miriam Margoyles che darà voce a Meep, e Ruth Madeley che sarà Shirley Anne Bingham.

Chi interpreterà Neil Patrick Harris?

Lo scorso settembre, la produzione di Doctor Who ha confermato ciò che i fan sospettavano: Harris interpreterà il Toymaker nei nuovi episodi speciali. Apparirà nell'ultimo dei tre speciali del 60° anniversario di Doctor Who, intitolato "The Giggle".

Doctor Who 14, terminate le riprese: Ncuti Gatwa nella nuova immagine ufficiale

Michael Gough ha dato origine al personaggio del giocattolaio nel classico serial di Doctor Who Serie 3 The Celestial Toymaker, dove il cattivo affrontava il Primo Dottore, interpretato da William Hartnell. Il Giocattolaio è un cattivo dispettoso che si diverte a intrappolare gli altri e a costringerli a giocare a giochi infantili. Il Giocattolaio è anche un perdente incallito che trucca i giochi a suo favore.