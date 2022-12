Doctor Who: Billie Piper tornerebbe nei panni di Rose Tyler a una condizione

Esiste la possibilità che Billie Piper ritorni dei panni di Rose Tyler; vedremo nuovamente sul set una delle companion di Doctor Who più amate?

Una delle companion più celebri della serie Doctor Who è Rose Tyler. La sua storia televisiva ha fatto innamorare e commuovere milioni di spettatori che ancora oggi la ricordano con nostalgia. Billie Piper, la sua interprete, tornerebbe mai nel ruolo, magari anche in un prossimo spin-off?

Collateral: Billie Piper in una scena

Durante una recente chiacchierata con Buzzfeed è stato chiesto proprio questo a Billie Piper. D'altronde non sarebbe la prima volta che un companion del Doctor Who ritorna sui suoi passi, riunendosi con una nuova versione del Dottore. Se Russel T. Davies, l'attuale showrunner della serie, le chiedesse di tornare lei accetterebbe?

La risposta dell'attrice è stata quantomai diretta, anche se abbastanza positiva per coloro che ci ripongono le proprie speranze: "Nell'eventualità in cui venisse girato a Londra lo farei; mi dispiace, so che si tratta di una risposta abbastanza priva di amore! C'è un particolarissimo tema ricorrente qui e se lavorassimo a Londra accetterei sicuramente".

Doctor Who: Millie Gibson è la nuova companion

E voi che ne pensate? Vorreste ritrovare in scena Rose Tyler?