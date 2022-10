Doctor Who: Jodie Whittaker ha condiviso parole d'incoraggiamento verso il nuovo Dottore Ncuti Gatwa

Mentre Jodie Whittaker si prepara a lasciare il testimone del Doctor Who al suo successore nel celebre ruolo, l'attore ha voluto condividere quelle che sono state le parole d'incoraggiamento al nuovo Dottore Ncuti Gatwa. Negli oltre 60 anni di messa in onda del Doctor Who, Jodie Whittaker ha rappresentato, sul piccolo schermo, la sua tredicesima incarnazione, debuttando nel 2017, segnando un momento storico per la serie, essendo il primo Dottore donna della storia.

Doctor Who 11: Jodie Whittaker in una immagine della premiere di stagione

Tra non molto, però, assisteremo alla fine dell'arco narrativo dell'attrice, con l'introduzione di un nuovo protagonista per i successivi episodi di Doctor Who. Il tredicesimo dottore farà la sua ultima apparizione nel prossimo speciale, The Power of the Doctor, che andrà in onda il 23 ottobre, anche se non sono ancora ben chiare le dinamiche di rigenerazione che seguiranno l'uscita della Whittaker.

L'ingresso di Ncuti Gatwa è stato annunciato nel corso del mese di maggio, segnando anche in questo caso un nuovo traguardo per la serie, essendo il primo attore nero ad entrare nei panni del Signore del Tempo che tutti conosciamo. In relazione a tutto ciò SFX (tramite Games Radar+) ha riportato le parole d'incoraggiamento dell'attrice per Gatwa: "Di certo non sto dando alcun consiglio a quell'attore fenomenale! Non ne ha bisogno da me: è tuo e te lo sei guadagnato".

Resta comunque interessante sottolineare come il nuovo arco narrativo del Doctor Who sarà caratterizzato, per la prima volta, anche da un dottore giovanissimo, aprendo la strada a nuove possibilità narrative, con un cambio di direzione più giovanile che potrebbe aiutare a rinfrescare la serie dopo alcuni degli episodi controversi andati in onda durante il periodo della Whittaker.