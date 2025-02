Doctor Who: svelata la data di uscita della stagione 2 con star Ncuti Gatwa

I fan di Doctor Who possono ora segnarsi in agenda la data di uscita della nuova stagione con protagonista Ncuti Gatwa.

Disney+ e BBC hanno confermato la data di uscita della stagione 2 di Doctor Who con star Ncuti Gatwa: l'appuntamento è stato fissato per sabato 12 aprile.

In arrivo ci sono otto puntate inedite e i produttori hanno rivelato anche il coinvolgimento di Alan Cumming.

La guest star in arrivo su Doctor Who

Nel prossimo capitolo delle avventure di Doctor Who l'attore Alan Cumming sarà infatti una guest star dando voce al personaggio di Mr. Ring-a-Ding, descritto come un cartone animato felice, divertente e che canta continuamente mentre vive a Sunny Town insieme alla sua amica Sunshine Sally.

Nel 1952, dopo anni di repliche nei cinema, Mr Ring-a-Ding guarda improvvisamente oltre lo schermo e vede il mondo reale all'esterno, con conseguenze terrificanti.

Lo showrunner Russell T Davies ha parlato del coinvolgimento dell'attore, che aveva già recitato nella serie nel 2018 con il ruolo di Re James I, dichiarando: "Solamente Alan Cumming potrebbe dare a un cartone in fuga così tanta intelligenza, malizia, pericolo e divertimento. Rende l'intero universo di Doctor Who più folle e selvaggio che mai, ed è assolutamente un onore accoglierlo a bordo del TARDIS".

Il personaggio affidato a Cumming

Le prime anticipazioni sui prossimi episodi

Nel cast della nuova stagione, oltre a Ncuti Gatwa e Millie Gibson nei ruoli del Dottore e Ruby Sunday, ci sarà anche Varada Sethu nei panni di Belinda Chandra che il protagonista incontra nei nuovi episodi, iniziando con lei un'epica missione per riportarla sulla Terra. Una misteriosa forza impedisce però il loro ritorno e il team a bordo del TARDIS deve affrontare pericoli e nemici più grandi che mai.

Nel cast ci sono anche Rose Ayling-Ellis, Christopher Chung, Anita Dobson, Michelle Greenidge, Jonah Hauer-King, Ruth Madeley, Jemma Redgrave, e Susan Twist.

Doctor Who è una serie prodotta da Bad Wolf, BBC Studios e Disney Branded Television.

Ecco i character poster della nuova stagione di Doctor Who.

Ncuti Gatwa nel poster della stagione 2 di Doctor Who