Doctor Who ci augurerà un Buon Natale con il trailer dello speciale del 60esimo anniversario

Nelle prossime ore sarà condiviso un nuovo trailer dello speciale per il 60esimo anniversario di Doctor Who, in tempo per i festeggiamenti natalizi.

Quello che stiamo vivendo si prospettava un Natale senza Doctor Who, ma lo sarà davvero? Non del tutto, a quanto pare, perché presto avremo modo di dare uno sguardo allo speciale del 60esimo anniversario della serie grazie a un nuovo trailer.

Ci eravamo abituati a trascorrere le feste in compagnia di Doctor Who e dei suoi speciali, ma quest'anno non sarà possibile, dato che il Dottore (ora di nuovo con le sembianze di David Tennant) non tornerà sugli schermi prima di altri 11 mesi. Ma BBC non è poi così crudele, e dopo averci rivelato nei giorni scorsi il look del Dottore di Ncuti Gatwa e della sua futura companion interpretata da Millie Gibson, adesso ci promette nuove immagini dallo speciale del 60esimo anniversario dello show.

Come indicato anche dagli account social della serie, infatti, quest'oggi dovrebbe arrivare una preview di quello che vedremo prossimamente sul piccolo schermo, incluso l'antagonista interpretato da Neil Patrick Harris. Chissà quante sorprese ci attendono!

Doctor Who, David Tennant: "Credevo sarebbe stato difficile ritrovare il ritmo giusto, e invece..."

Doctor Who farà ritorno in tv solo nel 2023, e vedrà il ritorno di Russell T. Davies come showrunner. Globalmente, i diritti di distribuzione della serie sono stati affidati a Disney+, ma attendiamo ancora notizie in merito alla trasmissione italiana di vecchi e nuovi episodi.