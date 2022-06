Doctor Who: Neil Patrick Harris nel cast del sessantesimo anniversario

Neil Patrick Harris farà parte del cast di Doctor Who in occasione della stagione che celebra il sessantesimo anniversario della serie.

Doctor Who potrà contare sulla presenza dell'attore Neil Patrick Harris in occasione del sessantesimo anniversario della serie: BBC ne ha annunciato la presenza nel cast con la prima foto.

Lo scatto condiviso svela il look del personaggio che debutterà sugli schermi nel 2023.

Doctor Who: Neil Patrick Harris nella prima foto della serie

Russell T. Davies, che tornerà ad avere l'incarico di showrunner, ha commentato l'arrivo di Neil Patrick Harris nel cast di Doctor Who dichiarando: "È un mio enorme onore aprire le porte del nostro studio all'incredibile Neil Patrick Harris".

Il produttore ha aggiunto: "Ma chi, perché, cosa starà interpretando? Dovrete semplicemente aspettare per scoprirlo. Ma vi prometto che le cose che stiamo girando sono incredibili. Dottore, stai attento!".

L'attore potrebbe forse avere il ruoloo di un villain, tuttavia per ora non c'è niente di certo.

Tra gli interpreti della prossima stagione della serie cult britannica ci saranno Ncuti Gatwa, che sarà il nuovo Dottore, David Tennant e Catherine Tate che riprenderanno i ruoli del decimo Dottore e della sua companion, e Yasmin Finney che sarà un personaggio chiamato Rose.

Neil Patrick Harris ha già lavorato con Russell T Davies in occasione di It's A Sin, in cui aveva la parte di Henry Coltrane.