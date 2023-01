Doctor Who: Anita Dobson (EastEnders) si aggiunge al cast in un ruolo misterioso

Anita Dobson, meglio nota per il ruolo di Angie Watts nella soap opera della BBC EastEnders, si è aggiunta al cast della nuova stagione di Doctor Who.

Continua ad arricchirsi il cast della nuova stagione di Doctor Who, uno dei franchise sci-fi più celebri e apprezzati di sempre. La BBC ha annunciato che Anita Dobson, la mitica Angie Watts di EastEnders, è stata scritturata per un ruolo importante, ma al momento misterioso.

I fan hanno iniziato ovviamente a speculare, ipotizzando che il suo personaggio possa essere quello della nonna di Ruby Sunday, la nuova companion del dottore, interpretata da Millie Gibson. Nel cast anche Michelle Greenidge di It's A Sin's. Le immagini dei personaggi delle due attrici sono state diffuse sui social.

Nella prossima stagione di Doctor Who vedremo Ncuti Gatwa (Sex Education) debuttare nei panni del quindicesimo dottore. Secondo un nuovo rapporto di Broadcast, l'accordo della BBC con Disney+ per il rilascio delle prossime stagioni di Doctor Who sulla piattaforma, a partire dal 2023, porterà la serie a ricevere un sostanziale aumento del budget pari a circa 11,5 milioni di dollari.

Doctor Who tornerà nel novembre del 2023 con tre speciali con David Tennant prima d'arrivo della 14esima stagione prevista per il 2024, la prima a essere trasmessa in streaming su Disney+ come parte di un nuovo accordo tra Disney Branded Television e la BBC.