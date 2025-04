Doctor Who, David Tennant: "Mi era stato consigliato di rifiutare il ruolo del Dottore"

David Tennant ha rivelato che la sua ex agente gli aveva consigliato di non recitare nella serie Doctor Who.

La star, che ha invece riprese il ruolo anche recentemente prima di passare il testimone a Ncuti Gatwa, per fortuna non ha seguito il consiglio ricevuto.

Un'offerta inaspettata

Nell'episodio di David Tennant Does a Podcast With... condotto da sua moglie Georgia, l'interprete del Dottore ha ricordato quanto accaduto prima di entrare nell'universo di Doctor Who.

Nel 2005, mentre stava lavorando alla miniserie Casanova, la star ha incontrato i produttori esecutivi Russell T. Davies e Julie Gardner, coinvolti anche nel ritorno delle avventure del Signore del Tempo sul piccolo schermo.

Tennant nella serie Doctor Who

Georgia ha spiegato che i produttori stavano cercando qualcuno che sostituisse Christopher Eccleston e lo hanno invitato a casa loro per vedere alcuni episodi della prima stagione, prima di chiedere: "E poi hanno detto: 'Indovina un po'? Vuoi interpretare il Dottore?'. E hai finto di pensarci per quanto, un giorno o qualcosa di simile?".

David ha quindi risposto: "Un po' più a lungo. Forse stavo chiaramente per accettare, ma c'è stato decisamente un momento in cui stavo per non farlo".

Il consiglio che l'attore non ha seguito

Tennant ha spiegato: "Dopo circa 40 ore dopo che me lo hanno chiesto, e dovevo in un certo senso capire cosa voleva dire tutto quello, l'agente che avevo all'epoca ha detto: 'Non toccarlo. Non funzionerà'".

La star di Doctor Who ha proseguito: "Non era il mio agente attuale, ma una persona brillante che ora è in pensione, ma non ha previsto cosa sarebbe accaduto in modo corretto, come è chiaro ora. Aveva detto: 'Non è ancora andata in onda, non funzionerà. Non vuoi avere quel peso'".

David Tennant ha invece accettato l'iconico ruolo che ha interpretato dal 2005 al 2010, diventando uno degli interpreti di Doctor Who più amati dai fan, e ha ripreso il ruolo in vari episodi speciali nel corso degli anni.