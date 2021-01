Doctor Strange: stasera su Italia1 il film Marvel con Benedict Cumberbatch

Stasera su Italia 1, alle 21:20, arriva Doctor Strange, il supereroe Marvel interpretato da Benedict Cumberbatch nel cinecomic diretto da Scott Derrickson nel 2016

Dovremmo rivederlo a marzo del 2022 con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma la prima volta in cui abbiamo incontrato il neurochirurgo Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) è stato subito prima che un terribile incidente d'auto cambiasse per sempre la sua vita.

Le cure negli ospedali si dimostrano poco adeguate, così Strange decide di partire per cercare un rimedio alternativo. Imbattutosi nel Kamar-Taj, scoprirà che è proprio lì che si guarisce ma che si combattono anche forze misteriose che minacciano la nostra realtà. Preso sotto l'ala protettrice da un potente stregone, il Doctor Strange imparerà l'arte della magia per diventare il più potente stregone vivente e combattere così le oscure forze.

Doctor Strange: Tilda Swinton e Benedict Cumberbatch in una foto del film

Con un cast d'eccezione, composto da Tilda Swinton, Mads Mikkelsen, Benjamin Bratt, Benedict Wong e Rachel McAdams, Doctor Strange ha segnato l'ingresso ufficiale di Benedict Cumberbatch nel MCU, dopo un iniziale rifiuto che ha rischiato di far ottenere la parte di Strange a Joaquin Phoenix (ma anche lui oppose all'epoca il gran rifiuto).