Doctor Strange: Benedict Cumberbatch tornerà nel MCU? "Ci sono molti impegni per chi porta un mantello"

Benedict Cumberbatch anticipa piani concreti per il ritorno di Doctor Strange nel MCU. L'attore lascia intendere nuovi impegni "con mantelli svolazzanti", alimentando le ipotesi su Avengers: Secret Wars mentre Marvel continua a mantenere il massimo riserbo sulla trama.

Indizi, dichiarazioni e un futuro per lo Stregone Supremo

Benedict Cumberbatch interpreta Stephen Strange da quasi un decennio, attraversando alcune tra le tappe più decisive del Marvel Cinematic Universe. Dal film d'esordio del 2016 a titoli cardine come Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Endgame, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la sua presenza ha contribuito a definire l'asse mistico e multidimensionale della saga. Parallelamente, l'attore ha dato voce anche alle versioni alternative del personaggio in What If...?, ampliando ulteriormente la sua presenza nell'immaginario Marvel.

Doctor Strange: la prima locandina del film

Parlando con Collider, Cumberbatch ha spiegato di avere finalmente "più di una semplice intuizione" su ciò che attende il suo personaggio nel futuro del MCU, aggiungendo che il pubblico "lo rivedrà sicuramente". Una dichiarazione calibrata ma inequivocabile, che conferma movimenti concreti dietro le quinte anche se non ancora annunciati ufficialmente dagli Studios.

La conferma più intrigante arriva però dal suo intervento al podcast SmartLess, dove l'attore ha lasciato cadere una frase che sembra tutto fuorché casuale: "Ci sono altri impegni giganteschi che coinvolgono mantelli svolazzanti [l'anno prossimo]." Un accenno tanto leggero quanto rivelatore, soprattutto per chi conosce il ruolo centrale dello Stregone Supremo nelle narrazioni cosmiche di Marvel.

Avengers, speculazioni e un ruolo che potrebbe espandersi

La domanda che si pone ora il pubblico è semplice: dove rivedremo Doctor Strange? Le ipotesi non mancano, ma una ha preso rapidamente il sopravvento. La tempistica citata da Cumberbatch e il riferimento agli "impegni giganteschi" hanno spinto molti fan a collegare le sue parole a Avengers: Secret Wars, il film previsto per dicembre 2027 e considerato uno dei progetti più ambiziosi dell'intera Phase 6.

Doctor Strange: Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista

C'è chi ipotizza che l'attore potesse alludere invece a Avengers: Doomsday, in uscita nel 2026, soprattutto in vista dei reshoot previsti per quell'anno. Ma la scala dell'impegno suggerita dall'attore sembra sposarsi meglio con Secret Wars, che dovrebbe cominciare le riprese la prossima estate e che, nella sua versione fumettistica firmata da Jonathan Hickman e Esad Ribić, vede Strange giocare un ruolo chiave.

Al momento Marvel Studios non ha confermato il suo casting né per Doomsday né per Secret Wars, preferendo mantenere un silenzio strategico attorno a entrambe le trame. Tuttavia, il ritorno imminente del personaggio appare sempre più verosimile, soprattutto considerando la centralità che Stephen Strange ha assunto come custode - e instancabile navigatore - del Multiverso.

Con due capitoli degli Avengers calendarizzati il 18 dicembre 2026 e il 17 dicembre 2027, la sensazione è che il viaggio di Doctor Strange sia tutt'altro che concluso. E se i "mantelli svolazzanti" citati da Cumberbatch sono ciò che sembrano essere, lo Stregone Supremo è pronto a riaffacciarsi in un MCU che ha ancora urgente bisogno della sua guida.