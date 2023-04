Doctor Strange stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità del film con Benedict Cumberbatch

Stasera, 19 aprile, con Italia 1, in prima serata, si torna nel Marvel Cinematic Universe grazie a Doctor Strange. La pellicola è diretta da Scott Derrickson e sceneggiata da Jon Spaihts, Scott Derrickson e C. Robert Cargill. Trama, curiosità, trailer e cast del lungometraggio.

Doctor Strange: trama del film di Italia 1

Doctor Strange: un'affascinante immagine del film Marvel

Il film segue la storia di Stephen Strange, un neurochirurgo di talento che perde l'uso delle mani in un incidente d'auto. Disperato e alla ricerca di una cura, Strange si reca in Nepal dove incontra l'Ancient One, un maestro delle arti mistiche che lo introduce al mondo della magia e delle dimensioni parallele.

Doctor Strange: Benedict Cumberbatch in una foto promozionale del film

Dopo aver appreso le arti mistiche, Strange diventa un potente mago e deve proteggere la Terra da un'entità malvagia conosciuta come Dormammu che vuole distruggere la Terra e prendere il controllo dell'universo.

Doctor Strange: curiosità sul film del 19 aprile su Italia 1

Doctor Strange: la prima locandina del film

Doctor Strange è stato distribuito per la prima volta in Italia il 26 ottobre 2016. Il film è basato sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics ED è la quattordicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe. Benedict Cumberbatch, che interpreta il personaggio di Doctor Strange, ha dichiarato di aver studiato e praticato arti marziali per prepararsi al ruolo. Michael Giacchino ha composto la colonna sonora del film in sole quattro settimane. Anche in questo film c'è un breve cameo di Stan Lee, il celebre creatore di molti personaggi dei fumetti Marvel.

Doctor Strange: un primo piano di Benedict Cumberbatch nel teaser trailer del film Marvel

Qui trovate la nostra recensione di Doctor Strange, il trailer è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Doctor Strange: Interpreti e personaggi