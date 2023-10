Doctor Strange, Scott Derrickson spiega perché tornerebbe a lavorare con i Marvel Studios

Scott Derrickson ha diretto Doctor Strange per i Marvel Studios e avrebbe dovuto dirigere anche il sequel prima di abbandonare per divergenze creative (e lasciare il timone a Sam Raimi). Tuttavia, il regista ha spiegato perché tornerebbe volentieri a lavorare con la Marvel.

Impegnato nella promozione di V/H/S/85, di cui ha diretto un segmento, Derrickson ha spiegato le sue ragioni nel corso di una recente intervista a ComicBook:

"Non ho realizzato Doctor Strange perché era un film Marvel o perché era un cinecomic. L'ho fatto perché si trattava specificamente dei fumetti di Doctor Strange, che ho amato e di cui ho provato sentimenti molto forti e potenti, e sentivo di essere il regista giusto per adattarli", ha detto Derrickson.

"Quindi tornerei sicuramente nel mondo dei cinecomic se dovessi lavorare a qualcosa che mi sembra una buona evoluzione del genere. Penso che siamo in un momento in cui il pubblico, me compreso, non vuole vedere nulla che sia troppo simile a ciò che è stato già fatto. Sono molto più interessato agli spin-off audaci che alle sperimentazioni di genere. Penso che il pubblico si riavvicini a questo genere quando lo si evolve in modo significativo. Questo sarebbe il mio grande requisito per tornare in quel mondo".

V/H/S/85 è un film horror a episodi di cui Derrickson ha diretto un segmento. L'uscita avverrà esclusivamente attraverso Shudder, piattaforma di video on demand, il 6 ottobre.