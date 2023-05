Doctor Strange: nel primo film fu tagliato il personaggio della sorella di Strange

Nel corso di una recente intervista, l'attrice Lulu Wilson ha parlato nel dettaglio del suo ruolo poi tagliato nel primo Doctor Strange, in cui interpretava Donna Strange, la sorella del protagonista morta in un incidente.

L'attrice, che aveva già lavorato con il regista Scott Derrickson in Liberaci dal male, ha svelato nel dettaglio in cosa consisteva il ruolo suolo nei panni del personaggio.

In un flashback, avremmo appreso che la sorella minore di Stephen Strange è morta in un incidente mentre i due giocavano su un lago ghiacciato. Quando questo si è rotto, la ragazza è annegata e Stephen non è riuscito a salvarla. I Marvel Studios avevano persino preso in considerazione l'idea di riprendere questa parte cruciale della storia del protagonista quando Nightmare era stato designato come villain principale del sequel.

Derrickson aveva precedentemente rivelato che la sequenza era stata tagliata perché non si adattava al ritmo del film e, sebbene all'epoca avesse espresso la speranza che venisse pubblicata come scena eliminata, ciò non è mai avvenuto.

"In quell'occasione, ero in quinta elementare ed ero molto, molto giovane. Sono stata sul set per un paio di giorni e non ho intenzione di dire cosa ho fatto", ha ricordato l'attrice. "Sono morta ed è davvero tutto qui. Donna Strange moriva e il Dottor Strange diceva: 'Mia sorella è morta!'".

"Ricordo di essermi un po' arrabbiata perché, dai, quello sarebbe stato un bel momento e sarebbe stato bello per me".

Doctor Strange 3 è stato aggiunto al calendario delle uscite Marvel (RUMOR)

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha fatto riferimento alla morte di Donna e sembra proprio che ci sia ancora la possibilità di esplorare l'infanzia dell'eroe in futuro.