Doctor Strange nel Multiverso della Follia: un nuovo promo mostra Gargantos nelle strade di New York

I Marvel Studios hanno condiviso un altro video promozionale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film in arrivo nelle sale a maggio.

Nel nuovo teaser il protagonista interpretato da Benedict Cumberbatch ricorda che il Multiverso è pericoloso e gli sarebbe utile l'aiuto di un Avenger. Nel filmato spazio poi a Wanda, mostrata anche in versione Scarlet Witch, e a spettacolari sequenze d'azione in cui appare anche Gargantos, ovvero Shuma-Gorath, che appare nelle strade di New York obbligando Strange a usare i suoi poteri magici per scagliare un autobus contro la creatura.

Il ruolo di Scarlet Witch, interpretata nuovamente da Elizabeth Olsen nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia sembra però particolarmente importante e in una scena del video la si vede mentre consiglia a Strange di provare a non spezzare il Multiverso. Il film, come accaduto con Spider-Man: No Way Home, è avvolto dalla segretezza e la Marvel sta cercando di non far trapelare segreti che potrebbero rovinare la visione ai fan.

Il progetto diretto da Sam Raimi porterà infatti in scena alcune varianti di Strange e Wanda, Gargantos, Rintrah, introdurrà America Chavez e potrà contare su apparizioni speciali che comprendono quella di Patrick Stewart nella parte del Professor X.

L'ambizioso sequel diretto dall'icona del regista horror Sam Raimi uscirà nelle sale italiane il 4 maggio dopo la prima mondiale di Los Angeles. Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, che torna nei panni del supereroe Marvel Stephen Strange, insieme a Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez e Rachel McAdams.

A seguito delle azioni rivoluzionarie compiute dal Dottor Strange in Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel Multiverso della Follia metterà alla prova lo Stregone Supremo ancora più di prima. Tra il ritorno di Mordo (Ejiofor), l'improvvisa apparizione di America Chavez (Gomez), che è in grado di viaggiare attraverso le dimensioni, e la svolta oscura di Wanda Maximoff (Olsen), Strange sta per entrare in un mondo di potenzialità e possibilità illimitate mentre attraversa il Multiverso.