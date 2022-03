Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il trailer della versione IMAX del film

Il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha ora un nuovo trailer per la versione IMAX dell'atteso tassello del MCU.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha ora un nuovo trailer realizzato per promuovere la versione IMAX del progetto in arrivo nelle sale italiane il 4 maggio.

Il video permette di vedere alcuni momenti del già analizzato e discusso contenuto proposto durante il Super Bowl in alta definizione.

La versione IMAX del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, con protagonista Benedict Cumberbatch, proporrà un formato esteso con il 26% in più di schermo dall'inizio alla fine rispetto alle sale tradizionali.

Il protagonista, parlando del sequel targato Marvel, aveva dichiarato nel mese di ottobre: "Sono davvero eccitato. Alla regia c'è Sam Raimi, quindi aspettatevi cose straordinarie. E lo stiamo persino migliorando: a novembre e dicembre abbiamo delle riprese aggiuntive, e uscirà a maggio nelle sale".

Nel film, come annunciato ormai da tempo, ritornerà inoltre Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen, dopo le rivelazioni sul suo personaggio nella serie WandaVision.

Nel lungometraggio, come rivela il primo trailer, sembra sarà coinvolto anche il Professor X interpretato da Patrick Stewart.