Doctor Strange nel Multiverso della Follia: uno spot mostra varianti e il legame con gli X-Men

I fan della Marvel che stanno attendendo Doctor Strange nel Multiverso della Follia hanno ricevuto un altro dono durante il Super Bowl: uno spot che mostra le varianti del protagonista coinvolte nella storia.

Il filmato, della durata di 30 secondi, dà spazio a momenti epici del trailer come la voce del Professor Charles Xavier e alcune apparizioni che i fan stanno già analizzando in ogni dettaglio.

L'attesissimo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, diretto dal regista Sam Raimi, sarà collegato agli eventi della serie WandaVision e del recente film di Spider-Man, No Way Home. Il lungometraggio viene descritto come un'emozionante corsa attraverso il Multiverso con Doctor Strange, il suo fidato amico Wong e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.