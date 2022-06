Doctor Strange nel Multiverso della Follia: una scena tagliata è un flashback

Una scena tagliata del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia mostra un flashback con protagonisti Benedict Cumberbatch e Rachel McAdams.

Il titolo della clip condivisa online è Great Team e riporta gli spettatori prima dell'incidente subito da Stephen Strange.

Nel video di Doctor Strange nel Multiverso della Follia il protagonista viene intervistato insieme a Christine Palmer per parlare di un metodo rivoluzionario che potrebbe permettere ai pazienti paralizzati di camminare di nuovo.

Il personaggio affidato a Benedict Cumberbatch dimostra inoltre il suo atteggiamento fin troppo sicuro di sé auto-proclamandosi il miglior chirurgo in attività.

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quando l'MCU sblocca il Multiverso, il Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) deve chiedere aiuto a vecchi e nuovi alleati mentre attraversa realtà parallele sconvolgenti e pericolose per affrontare un avversario sorprendente. Entra in una nuova dimensione di Strange in questa avventura soprannaturale ricca di colpi di scena e sequenze d'azione spettacolari.

L'uscita in homevideo del film diretto da Sam Raimi è stata fissata per il 26 luglio.