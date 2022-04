Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Sam Raimi conferma la presenza delle varianti di Wanda

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia apparirà più di una versione di Wanda, ovvero Scarlet Witch.

A confermarlo è stato il regista Sam Raimi in una nuova intervista in cui parla di come il sequel con al centro il protagonista interpretato da Benedict Cumberbatch affronterà il Multiverso.

Sam Raimi, parlando a Fandango di Doctor Strange nel Multiverso della Follia che debutterà nelle sale italiane il 4 maggio, ha spiegato: "Il film è un viaggio nel multiverso, quindi vedrete diverse versioni di Doctor Strange interpretato da Benedict Cumberbatch e anche del personaggio di Elizabeth Olsen, Wanda Maximoff".

Il regista ha aggiunto: "Gli attori devono interpretare le varie versioni e per loro è una grande sfida. Dirigerli mentre interpretano queste versioni alterate è inoltre davvero divertente".

Raimi non ha però svelato ulteriori anticipazioni riguardanti le versioni di Scarlet Witch che appariranno sul grande schermo, rispondendo tuttavia a un possibile scontro tra Doctor Strange e Wanda dichiarando: "Se si scontrassero tra loro, se fossero diverse versioni... Potrebbe esserci un Doctor Strange lì fuori più potente della nostra Wanda. O potrebbe esserci una Wanda più potente della versione di Wanda che conosciamo. Essendoci tutte queste versioni diverse ci sono molte possibilità".

Il regista ha poi raccontato: "Mi piace davvero che interagiscano tra di loro. Penso che fosse la cosa più interessante vedere Benedict Cumberbatch far emergere una parte della propria personalità che fosse leggermente unica per creare una delle versioni alternative. O vedere Lizzy che proponesse una parte più oscura di se stessa per creare la propria interpretazione. Le modifiche che hanno ideato l'ha reso un processo davvero interessante".