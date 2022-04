Doctor Strange nel Multiverso della Follia: la sala di proprietà di Quentin Tarantino lo proietterà in 35mm

Il New Beverly Cinema, di proprietà di Quentin Tarantino, ha svelato che proietterà il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia in 35mm.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia verrà proposto anche sullo schermo del New Beverly Cinema di Quentin Tarantino, famoso per le sue proiezioni in 35 mm.

L'inatteso annuncio è stato compiuto via Twitter con la condivisione del programma del prossimo mese.

Il New Beverly Cinema ha scritto online: "Maggio al New Bev! Unitevi a noi per un mese pieno di terrore con classici, favoriti e quindicesimi anniversari mentre celebriamo il fatto di essere a metà strada per arrivare a Halloween".

Tra i titoli ci sono Arsenico e vecchi merletti, Grindhouse di Quentin Tarantino e, a sorpresa, Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Il film diretto da Sam Raimi sarà proposto il 5 e il 6 maggio nella sala e sembra offrirà un'opportunità unica di partecipare a una visione in 35 mm. Il cinema, nel mese di maggio, proporrà inoltre altri titoli del filmmaker che da tempo viene considerato un maestro del genere horror.

L'ambizioso sequel uscirà nelle sale italiane il 4 maggio dopo la prima mondiale di Los Angeles. Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, che torna nei panni del supereroe Marvel Stephen Strange, insieme a Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez e Rachel McAdams.

A seguito delle azioni rivoluzionarie compiute dal Dottor Strange in Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel Multiverso della Follia metterà alla prova lo Stregone Supremo ancora più di prima. Tra il ritorno di Mordo (Ejiofor), l'improvvisa apparizione di America Chavez (Gomez), che è in grado di viaggiare attraverso le dimensioni, e la svolta oscura di Wanda Maximoff (Olsen), Strange sta per entrare in un mondo di potenzialità e possibilità illimitate mentre attraversa il Multiverso.