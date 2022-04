Doctor Strange nel Multiverso della Follia: lo spettacolare poster realizzato da BossLogic

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà tra poche settimane nelle sale di tutto il mondo e il nuovo poster è stato realizzato da BossLogic.

L'artista ha infatti condiviso la nuova opera realizzata per conto di Marvel Autralia e Nuova Zelanda, anticipando che presto arriveranno altre creazioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il poster di BossLogic

L'immagine promozionale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ritrae il protagonista interpretato da Benedict Cumberbatch circondato da schegge di vetro al cui interno ci sono vari personaggi e alcune delle loro versioni alternative.

Nel film diretto da Sam Raimi Strange sarà infatti impegnato nel tentativo di non far spezzare il Multiverso dopo gli eventi mostrati in Spider-Man: No Way Home.

Il poster, inoltre, potrebbe suggerire un'influenza da parte di un villain, elemento legato alla presenza di due mani e alcuni rami dotati di spine che crescono dalla base dell'immagine.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, che torna nei panni del supereroe Marvel Stephen Strange, insieme a Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez e Rachel McAdams.

A seguito delle azioni rivoluzionarie compiute dal Dottor Strange in Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel Multiverso della Follia metterà alla prova lo Stregone Supremo ancora più di prima. Tra il ritorno di Mordo (Ejiofor), l'improvvisa apparizione di America Chavez (Gomez), che è in grado di viaggiare attraverso le dimensioni, e la svolta oscura di Wanda Maximoff (Olsen), Strange sta per entrare in un mondo di potenzialità e possibilità illimitate mentre attraversa il Multiverso.