Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Patrick Stewart potrebbe tornare ancora? La risposta dell'attore

Tutti si chiedevano se in Doctor Strange nel Multiverso della Follia avrebbero visto il ritorno del Professor X a.k.a. Charles Xavier, e ora abbiamo avuto una risposta. Ma cosa accadrà in futuro? Patrick Stewart non chiude le porte all'eventualità.

Lo avevamo intuito già dai materiali promozionali che anticipavano il film, quindi non è esattamente uno spoiler ormai, ma andando al cinema ne abbiamo avuto la conferma: il Professor X di Patrick Stewart fa la sua comparsa nel sequel di Doctor Strange, in un breve cameo come membro degli Illuminati in una realtà alternativa a quella che conosciamo e amiamo (la Terra dei nostri eroi è la 616, ci viene confermato, mentre le altre hanno tutte numerazioni differenti).

Contrariamente a quanto diceva l'attore qualche mese fa, dunque, Charles Xavier ha fatto ancora una volta il suo ritorno sullo schermo, ma sarà questa l'ultima volta in cui lo vedremo tornare in questi panni?

Secondo quanto riportato da Comicbook, Stewart non sembrerebbe avverso a un ulteriore ritorno: "Charles Xavier? Sì, beh, potrebbe esserci ancora [l'opportunità di interpretarlo]. Sapete, l'intera serie cartacea degli X-Men è [un universo] così enorme, così vasto, che potrebbe venir fuori un'opportunità per vederlo tornare. Ma vedremo".

E voi cosa ne pensate? Sappiamo che avremo gli X-Men nel futuro del MCU, ma saranno quelli interpretati dai loro storici attori? O forse delle versioni differenti? O addirittura entrambi?