Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Patrick Stewart conferma la sua presenza?

Patrick Stewart sembra aver confermato la sua presenza nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dopo le tante supposizioni emerse dopo una scena presente nel trailer.

I fan, dopo il debutto del video, si erano infatti convinti che l'interprete di Charles Xavier pronunci la battuta "Dovremmo dirgli la verità".

Rispondendo alle domande di Jake's Takes, Patrick Stewart ha parlato di come potrebbe svolgersi un'interazione tra Doctor Strange e il suo personaggio nel mondo degli X-Men: "Il Professor X sarebbe straordinariamente cauto e attento, e forse un po' insicuro perché c'è qualcosa di potenzialmente pericoloso per quanto riguarda questo uomo. Penso che metterebbe il Professor X in guardia".

Quando all'attore è stata chiesta la sua reazione nel sentire quella che potrebbe essere la sua voce nel trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia diffuso durante il Super Bowl, la star ha quindi dichiarato: "Avevo il mio telefono spento quando è successo, quindi non ho sentito nulla. Solo la mattina dopo mi sono svegliato, ho guardato il telefono e ho scoperto che ero stato bombardato con delle risposte. Le persone che si occupano della mia immagine pubblica mi avevano inviato delle reazioni che avevano riassunto e mi avevano passato".

Patrick Stewart, apparentemente confermando la sua presenza nel film, ha dichiarato: "Non avevo realmente riconosciuto la mia stessa voce. Sembrava diversa. Non so se fossi influenzato o qualcosa di simile all'epoca, non lo so. Sono rimasto sorpreso e tutto quello che hanno visto era la parte posteriore della mia spalla e penso il lobo dell'orecchio, nessun altro dettaglio, ed erano state fatte così tante connessioni. Ma mi ha fatto piacere vedere le reazioni".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.