Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Patrick Stewart commenta il trailer e le teorie dei fan

Il secondo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha generato una miriade di domande, e una di queste è "È davvero il Professor X di Patrick Stewart quello che sentiamo?". Ora, l'attore in persona commenta la questione.

Fin da quando, durante il Super Bowl, è stato diffuso il nuovo trailer del prossimo film dei Marvel Studios, il sequel delle avventure del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, il web si sta chiedendo se quella voce che si sente verso la fine del filmato sia davvero quella di uno dei più celebri mutanti dell'universo dei fumetti: Charles Xavier.

In particolare, la convinzione generale è che quella voce appartenga a Patrick Stewart, il primo interprete del personaggio sul grande schermo.

Ma secondo l'attore, recentemente intervistato da Comicbook, si tratterebbe semplicemente di qualcuno che imita la sua voce.

"Sapete, la gente imita la mia voce sin da quando feci il mio debutto sul palcoscenico, 60 anni fa. Quindi non potete ritenermi responsabile per questo" ha affermato.

In realtà voci e presunti leak sul suo possibile ritorno si susseguono da tempo, proprio come accadde con Andrew Garfield e Tobey Maguire per Spider-Man: No Way Home.

Certo, non bisogna credere a tutto ciò che si legge in giro, ma con certi precedenti... Un po' il dubbio che l'attore stia mentendo è legittimo, non trovate?